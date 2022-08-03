Депутат Сената Жанболат Жоргенбаев посетил ряд районов области Жетысу и обозначил первостепенные задачи

В ходе рабочей поездки сенатор встретился с членами общественных советов, депутатами Аксуского, Саркандского, Коксуского районных маслихатов, акимами сел и представителями неправительственных организаций. Депутат подробно остановился на законотворческой работе Сената Парламента Республики Казахстан и задачах, обозначенных в Послании Главы государства.

Вместе с тем были проанализированы актуальные для регионов вопросы. В их числе проблемы предоставления во временное пользование гражданам земель сельскохозяйственного назначения, выделения средств на капитальный ремонт жилых домов и зданий организаций технического и профессионального образования. Участники встреч также отметили необходимость открытия специальных дополнительных курсов для врачей в отдаленных селах, низкое качество дорог, услуг связи, питьевой воды и пробелы в распределении субсидий.

В заключении депутат Жанболат Жоргенбаев добавил, что все озвученные вопросы будут приняты и проработаны совместно с местными исполнительными органами области в ближайшее время.