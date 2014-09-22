Депутат возмущена низким финансированием театров в регионах Казахстана

Возмущение низким финансированием театров в регионах Казахстана в ходе "правительственного часа" высказала депутат Мажилиса Парламента Гулнар Иксанова, сообщает Kazpravda.kz. По ее данным, выделяемые суммы в 5–10 раз меньше тех, что предусмотрены для театров республиканского уровня. Впрочем, и финансирование последних депутат считает недостаточным. Иксанова привела пример России, где, по ее информации, на один спектакль выделяется в 10–15 раз больше денег, чем у нас.
"В регионах бюджеты новых спектаклей – 200–300 тысяч тенге. Что это такое – 200–300 тысяч тенге? Самыми дешевыми постановками в региональных театрах в 2013 году были постановки детских пьес (150–200 тысяч тенге). О какой зрелищности и посещаемости в таком случае можно говорить?" – вопросила Гулнар Иксанова в ходе "правчаса" с участием министра культуры и спорта.
Кроме этого, по словам депутата, порядка 10 региональных театров нуждаются в капитальном ремонте зданий, требуется обновление сценического оборудования, сроки его эксплуатации, как уверила Гулнар Иксанова, превышают 30 лет. Напомним, ранее сообщалось о кадровых проблемах
в театрах страны. О них рассказал сам министр Арыстанбек Мухамедиулы. Ранее он говорил о том, что будет создано управление, которое займется репертуарной политикой
театров.