Депутат взял на контроль проблемы жителей Атырау

Депутат Мажилиса, член фракции партии «AMANAT» Дюсенбай Турганов встретился сегодня с жителями города Атырау.

В общественной приемной городского филиала партии мажилисмен провел прием граждан по личным вопросам.

Дюсенбай Турганов дал разъяснения по ряду актуальных для местных жителей вопросов, а некоторые заявления взял на свой контроль для рассмотрения в процессе законотворческой деятельности.

Проблемы, с которыми обратились горожане к депутату, касались самых разных сфер жизни. В основном это вопросы правового и социального характера, защиты и поддержки предпринимательства, земельных отношений и жилищного обеспечения.

К примеру, атырауские предприниматели говорили о необходимости регулирования цены на нефть на рынке, а также снижении цены на резервуары для хранения нефтепродуктов.

Выслушав просьбы и предложения земляков, депутат сообщил, что данный вопрос актуален не только для жителей региона. Отметив важность данного вопроса в целом для экономики страны, Дюсенбай Турганов проинформировал, что направил по этому поводу депутатский запрос в адрес Правительства.

С каждым пришедшим на прием мажилисмен провел обстоятельную беседу, дал разъяснения, определив алгоритм для дальнейших действий. При этом он подчеркнул, что депутаты находятся на постоянной связи со своими избирателями и совместно с местными исполнительными органами стараются решать их проблемы в рамках действующего законодательства.