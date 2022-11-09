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Мажилис , Экономика

Депутат Жамалов боится, что скоро вынужден будет дарить женщинам укроп вместо цветов

Депутат Мажилиса Аманжан Жамалов обеспокоился ростом цен и выразил опасения за покупательскую способность казахстанцев. Также он считает, что ответственность за высокую инфляцию должны понести не только глава Комитета торговли и заместители акимов областей, но и Нацбанк. Своими опасениями он поделился в депутатском запросе, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«В народе давно уже говорят, что «сытое брюхо к народу глухо». Видимо поэтому Правительство решило наказать председателя Комитета торговли, а также заместителей акимов отдельных регионов из-за продолжающегося роста цен. Но к сожалению, в итоге никому в Казахстане от этого сытнее не стало.

Ни один товар не подешевел. В то же время продовольственная инфляция за последние 10 месяцев превысила 23%. Подорожала даже зелень. Скоро вместо букета цветов, женщинам будем дарить пучок укропа или петрушки. И это похоже не предел», - возмутился депутат.

При этом, по его мнению, «Национальный банк и Правительство все время топчутся вокруг двух неработающих инструментов сдерживания цен: базовой ставке и «оборотной схеме».

«Национальный банк повысил базовую ставку до 16%. Повышение базовой ставки означает, что автоматически вырастут ставки по кредитам и они станут еще более недоступными для бизнеса. Как следствие, бюджет нагружается дорогими займами. Так, в 2023 году на обслуживание госдолга запланировано рекордные за всю историю Казахстана 1,8 трлн тенге.  А банки комфортно будут размещать свою многотриллионную ликвидность в ноты Нацбанка и зарабатывать 16% годовых. Как и те, у кого есть депозиты.  Речь не о простых гражданах, а об обеспеченных людях. Проще говоря, богатые богатеют, а бедные будут продолжать беднеть из-за роста цен. При этом, в своих пресс-релизах Национальный банк сообщает, что эффект от этого повышения будет проявляться с лагом в 1-2 года. Фактически признает, что в ближайшие 2 года, повышение базовой ставки не повлияет на снижение текущей инфляции», - сказал депутат.

Он констатировал, что на «оборотную схему» уже потрачено 86,1 млрд тенге, а также планируется дополнительно выделить еще 14,9 млрд тенге.

«Хочу напомнить, что еще в июле этого года глава государства подверг сомнению эффективность «оборотной схемы». Цитирую: «Логичнее было бы кредитовать не торговые сети, а напрямую производителей». Но оборотная схема продолжает работать, как ни в чем не бывало. Никаких новых решений мы не видим. И поручение президента по сути не выполняется. Таким образом, Национальный банк и Правительство для сдерживания инфляции делают то же, что и всегда, но надеются на лучший результат. Хотя давно уже понятно, что чуда не будет», - бьет тревогу Жамалов.

По его мнению, основная проблема в борьбе с инфляцией - это отсутствие совместной, просчитанной, согласованной политики между Национальным банком и Правительством.

«Каждый решает проблему сам по себе. Как справедливо, отметил глава государства, инфляция в Казахстане имеет иностранное происхождение. То есть, связана с высоким импортом. Мы импортируем в больших объемах продукты питания, лекарства, одежду, бытовую технику, строительные материалы, мебель и другие потребительские товары. Только импорт продуктов питания достигает 4 млрд долларов США», - констатировал мажилисмен.

Амажан Жамалов отметил, что Национальному банку нужно понять, для развития собственного производства и реального сектора нужны инвестиции и доступное кредитование.

«Под 16% никто кредитоваться не будет. Нужна умная денежно-кредитная политика, которая направит денежные потоки на развитие внутреннего производства. Пока же она работает только в пользу банков и держателей крупных депозитов», - считает он.

Также, по его мнению, необходимо пересмотреть политику импортных поставок.

«Следует постоянно искать новые выгодные варианты для импорта в рамках ЕАЭС и Центральной Азии. Необходимо в полной мере, опираясь на достижения дипломатических инициатив нашего президента и его международный авторитет, использовать географическое преимущество Казахстана. Совсем недавно Астану посетили главы государств Центральной Азии, прошел саммит. Центральная Азия имеет большой потенциал с точки зрения развития кооперации и взаимных поставок. Возможно нам следует кардинально перезагрузить экономическое сотрудничество и перейти с нашими соседями на региональное разделение труда в отдельных отраслях», - отметил депутат.

Также, по его мнению, вместо того, чтобы тратить деньги на торговые сети, необходимо навести порядок в товарных наценках и логистических цепочках и рассмотреть возможность дополнительной индексации социальных пособий казахстанцев исходя из текущего уровня инфляции.

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