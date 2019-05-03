Депутата маслихата задержали при получении взятки в 200 тысяч долларов в Алматинской области

Общество
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Жанат Тукпиев
Скриншот с видео
Депутата маслихата Талгарского района Алматинской области подозревают в получении взятки в размере 200 тысяч долларов США. Об этом на брифинге в Агентстве РК по делам государственной службы и противодействию коррупции сообщил заместитель руководителя следственного департамента Национального бюро АГДСПК Бауыржан Балгабеков, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Департаментом Нацбюро по противодействию коррупции по Алматинской области установлен факт взяточничества депутатом маслихата Талгарского района области – членом земельной комиссии данного района. Он подозревается в получении взятки в сумме 200 тысяч долларов США, что эквивалентно 76 миллионам тенге, от гражданина за изменение целевого назначения земельного участка площадью 12 га, расположенного в Панфиловском сельском округе Талгарского района", – сообщил Балгабеков.

В ведомстве отметили, что судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.


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