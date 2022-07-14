Депутатские будни

Парламентарии продолжают встречи с избирателями в регионах.

Депутат Сената Ольга Булавкина в ходе своей рабочей поездки посетила Шемонаихинский район Восточно-Казахстанской облас­ти, где побывала на молочно-товарной ферме в селе Рулиха и ознакомилась с ходом строительства водопроводных сетей в селе Пруггерово. В селе Рулиха депутату рассказали о деятельности молочно-товарной фермы, где работают более 40 человек. Сенатор также посетила село Пруггерово, в котором второй год идет строительство водопровода стоимостью более 464 млн тенге. Сейчас строительство водопровода подходит к завершению. Все проблемные вопросы, поднятые во время посещения региона, депутат пообещала держать на контроле.

Ряд населенных пунктов Казталовского района Западно-Казахстанской области посетил сенатор Нариман Торегалиев. На встречах были обсуждены проблемные вопросы населения, а также ряд принятых законов. Сенатор ознакомился с ходом строительства объектов образования и состоянием дорог в селах Сарыкудук, Жалпактал, Караозен, Жулдыз, Казталовка Казталовского района. На сегодняшний день в Казталовском районе одним из важных вопросов является строительство учебных заведений, и депутат намерен обратить внимание подрядчиков на то, что каждый строящийся объект, каждый тенге бюджета государства находится на контроле.

В Кызылординской области сенатор Мурат Бактиярулы ознакомился с процессом производства огородных культур и встретился с фермерами поселка Жайылма. Выращивание арбузов является ежегодным источником дохода жителей поселка. В этом году фермеры ожидают хороший урожай. Тем не менее есть вопросы, которые требуют своего решения. Сенатор обсудил их с аграриями региона. После этого депутат ознакомился со строительством инфраструктуры в Суттикудыкском сельском округе для ввода в оборот 800 гектаров вновь орошаемых земель. В завершение рабочей поездки в ходе встречи с местными исполнительными органами были обсуждены проблемные вопросы региона.

В Уральске депутат Мажилиса Снежанна Имашева в ходе рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область проверила, как ведется капитальный ремонт на одной из оживленных магистральных дорог по прос­пекту Абулхаир-хана. В беседе с руководством подрядной организации Снежанна Имашева отметила, что особенно важно следить за правильным расходованием бюджетных средств и своевременной сдачей объектов в эксплуатацию. В ходе поездки по региону депутат посетила также несколько районов облас­ти, где ознакомилась с ходом ремонта и строительства социальных объектов, инженерных коммуникаций.

Встречу с активом Семейского филиала партии «AMANAT» провели депутаты Мажилиса Амерхан Рахимжанов и Жанат Омарбекова. В беседах с однопартийцами мажилисмены вкратце проинформировали о конституционных преобразованиях, проводимых в стране по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева по построениею Нового Казах­стана. Депутаты подчеркнули, что казахстанцы должны как можно больше знать об изменениях в политической жизни страны. Это позволит им активнее участвовать в реализации реформ в самых различных сферах. В ходе встречи семейчане озвучили проб­лемные вопросы, актуальные для всего региона. Основная и главная из которых – это плохие автомобильные дороги.

Депутат Мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана Наталья Дементьева провела встречи с жителями Мангистауской облас­ти. В ходе поездки член Комитета Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности совместно с представителями штаба «Солдатских матерей» посетила войсковые части Нацио­нальной гвардии, бригады морской пехоты и противовоздушной обороны, дислоцированные в области. Участники встречи ознакомились с условиями проживания военнослужащих в казармах, организацией их питания, а также материально-техническим оснащением войсковых частей.

Депутаты Мажилиса в своих рабочих поездках по регионам республики особое внимание уделяют проблемам сельских жителей. Так, депутаты Мажилиса Бахытбек Смагул и Геннадий Шиповских побывали в Шиелийском районе Кызылординской области, встретившись с жителями сельских округов Акмая, Когалы и Кердели. В своих обращениях сельчане говорили о наболевших проблемах. К примеру, жители сельского округа Акмая, занятые в основном земледелием и животноводством, пожаловались на то, что большая часть их пахотных земель остается отрезанной автобаном Западная Европа – Западный Китай. По этой причине местные аграрии при перевозке своего урожая и кормов вынуждены ездить в обход магистрали, то есть через села и соседний райцентр. А это, соответственно, влечет дополнительные расходы ГСМ и другие издержки. В беседах с жителями села Когалы речь шла о необходимости строительства автодороги Жуантобе – Ботабай, проведения полной очистки Ботабайского и Жана арычных каналов, капитального ремонта плавучего моста через реку Сырдарья. А население села Кердели высказало свои претензии по поводу нехватки воды, строительства скотопрогона в селе имени Н. Бекежанова.

Особое внимание депутаты уделяют мерам социальной поддержки населения и реализации на местах государственных программ. Так, с ходом проведения работ по реконструкции средней общеобразовательной школы № 4 в городе Аксу ознакомились находящиеся в эти дни в Павлодарской области депутаты Мажилиса Айгуль Нуркина, Анатолий Бойчин и Вера Ким. Ремонтные работы в учебном заведении, построенном в 1967 году, ведут две подрядные организации по проекту «Замануи мектеп». В разговоре с депутатами представители местного отдела образования отметили, что возникают сомнения относительно выполнения работ в срок. Из-за накладки в графиках получается так, что одна бригада не может начать работу до тех пор, пока не завершит другая. Но, несмотря на это, ремонт здания продолжается, и в отделе образования стараются максимально содействовать тому, чтобы к 1 сентября дети смогли переступить порог обновленной школы.

В Усть-Каменогорске депутаты Мажилиса Ирина Унжакова, Зарина Камасова и Игорь Панченко провели встречу с коллективом горводоканала. В разговоре с парламентариями сотрудники предприятия пожаловались на низкую заработную плату. Причиной тому, по мнению руководства горводоканала, является, в частности, запрет на занятие сопутствующими услугами. Например, химическим и биологическим анализом состава воды. Раньше это было дополнительным источником доходов предприятия, за счет которых могли повышать зарплату. Теперь у них только тариф на коммунальные услуги, который утверждается антимонопольным комитетом. Говоря об этом, рабочие уточнили, что оклады им не повышали уже несколько лет и в целом предприятию не хватает финансирования. Большая часть техники устарела, сильно изношены системы водоснабжения, отсюда порывы. Устранять их приходится по 12 часов и более. И при этом нет материального поощрения.

О других встречах парламентариев с избирателями – в следующем номере газеты