Депутаты Бундестага посетили объекты ЭКСПО-2017 Официально

Сегодня депутаты германского Бундестага во главе с исполнительным секретарем фракции ХДС/ХСС Манфредом Грундтом посетили ЭКСПО-2017.



На встрече, по вопросам подготовки и проведения выставки, председатель правления АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" Ахметжан Есимов проинформировал о заключительном этапе хода подготовки к ЭКСПО-2017. 115 стран и 21 международная организация подтвердили свое участие. На сегодняшний день согласовано 113 заявок от официальных участников на проведение Национальных дней. На данный момент странами-участницами активно проводится работа по контентному наполнению своих национальных павильонов.



"Немецкий павильон является самым большим и занимает площадь в 1 252 кв. м и расположен по соседству с Монако, Нидерландами и Испанией. Примечательно отметить, что сразу 3 проекта немецких компании из числа 24 продемонстрируют свои достижения в павильоне "Зона лучших практик", отбором которых занималась специальная международная комиссия с участием ученых и лауреатов Нобелевской премии. Мы знаем богатый опыт Германии в области возобновляемых источников энергии и этот опыт будет познавательным и интересным для участников выставки», - отметил Ахметжан Есимов.



В свою очередь депутат Бундестага отметил важность участия Германии в ЭКСПО-2017, как страны поддерживающей использование возобновляемых источников энергии.



"У Германии есть опыт проведения ЭКСПО и мы рады, что нам предоставляется такая хорошая площадка в Астане, на которой можно поделиться знаниями и достижения в области зелёной энергетики. У Германии будет не только самый большой павильон, но как правило, мы готовим и большую культурную программу. Мы хотим провести 3 масштабных мероприятия, на которых будет показана немецкая культура, среди которых и проведение 12 июля национального дня Германии", - сообщил Манфред Грунд.



В дальнейшем депутаты Бундестага задали интересующие их вопросы, касающиеся логистики, обеспечения безопасности посетителей и медицинской помощи, по которым получили исчерпывающие ответы и разъяснения.



После встречи была проведена небольшая экскурсия по объектам ЭКСПО, а также показан немецкий павильон, где проводятся монтажные работы по тематическому оформлению экспозиции.



Справочно: на сегодняшний день в Германии 12,3% конечного энергопотребления и 23,4% полной выработки электроэнергии обеспечиваются из возобновляемых источников, в связи с чем последние являются одной из основ экономической энергосистемы.

