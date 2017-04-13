Депутаты Бундестага посетили объекты ЭКСПО-2017

Официально
Сегодня депутаты германского Бундестага во главе с исполнительным секретарем фракции ХДС/ХСС Манфредом Грундтом посетили ЭКСПО-2017. 

На встрече, по вопросам подготовки и проведения выставки, председатель правления АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" Ахметжан Есимов проинформировал о заключительном этапе хода подготовки к ЭКСПО-2017. 115 стран и 21 международная организация подтвердили свое участие. На сегодняшний день согласовано 113 заявок от официальных участников на проведение Национальных дней. На данный момент странами-участницами активно проводится работа по контентному наполнению своих национальных павильонов.

"Немецкий павильон является самым большим и занимает площадь в 1 252 кв. м и расположен по соседству с Монако, Нидерландами и Испанией. Примечательно отметить, что сразу 3 проекта немецких компании из числа 24 продемонстрируют свои достижения в павильоне "Зона лучших практик", отбором которых занималась специальная международная комиссия с участием ученых и лауреатов Нобелевской премии. Мы знаем богатый опыт Германии в области возобновляемых источников энергии и этот опыт будет познавательным и интересным для участников выставки», - отметил Ахметжан Есимов.

В свою очередь депутат Бундестага отметил важность участия Германии в ЭКСПО-2017, как страны поддерживающей использование возобновляемых источников энергии.

"У Германии есть опыт проведения ЭКСПО и мы рады, что нам предоставляется такая хорошая площадка в Астане, на которой можно поделиться знаниями и достижения в области зелёной энергетики. У Германии будет не только самый большой павильон, но как правило, мы готовим и большую культурную программу. Мы хотим провести 3 масштабных мероприятия, на которых будет показана немецкая культура, среди которых и проведение 12 июля национального дня Германии", - сообщил Манфред Грунд.

В дальнейшем депутаты Бундестага задали интересующие их вопросы, касающиеся логистики, обеспечения безопасности посетителей и медицинской помощи, по которым получили исчерпывающие ответы и разъяснения.

После встречи была проведена небольшая экскурсия по объектам ЭКСПО, а также показан немецкий павильон, где проводятся монтажные работы по тематическому оформлению экспозиции.

Справочно: на сегодняшний день в Германии 12,3% конечного энергопотребления и 23,4% полной выработки электроэнергии обеспечиваются из возобновляемых источников, в связи с чем последние являются одной из основ экономической энергосистемы.

Популярное

Все
Достойный путь генерала Уразова
Полиция не только бережет, но и спасает
Бизнес делает ставку на опыт
Не потерять туриста и доверие людей
Казахи в древнем Египте? Да!
От E-Museum до «Халық әуені»
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
Гуманистическое измерение права
От общей истории – к общему будущему
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 79-НП
Женщины-лидеры готовятся к выборам
Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан «О государственных наградах Республики Казахстан»
В центре реформ – человек
Школа Абая – территория смыслов
Судьбоносное решение
Инструмент структурного преобразования экономики
Залог интеллектуальной нации
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Автор, продливший биографию человечества
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Тараз примет международный фестиваль боевых искусств
Во Франции открывается 79-й Каннский кинофестиваль
Пять лет на защите прав граждан
В «Реале» задумались о продаже Мбаппе
Астана впервые примет чемпионат мира по настольному теннису
Маркетплейсы обяжут продвигать товары с маркировкой «Сделано в Казахстане»
Победителя пятого сезона премии Mecenat.kz наградили в Астане
С пятью медалями завершил Казахстан Кубок Европы по дзюдо
Пять медалей завоевали казахстанские штангисты на юниорском ЧМ в Египте
Astana Team заняла первое место на международном турнире по хоккею с шайбой
«Властелин колец: Кольца Власти»: объявлена дата премьеры третьего сезона
ИИ в школах как новый этап модернизации
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Дух романтики и героизма
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Где в мире больше всего рождается детей
Триумфальный Кубок Победы
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан

Читайте также

СООБЩЕНИЕ Центральной комиссии референдума Республики Каза…
Назначения
Хроника
Назначения

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]