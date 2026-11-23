По расчетам специалистов, только в бюджетном секторе потенциал экономии оценивается в 11 млрд тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сократить расходы школ, больниц и других государственных учреждений на электроэнергию, тепло, воду и газ, сберечь бюджетные средства и привлечь отечественный бизнес к модернизации коммунальной и энергетической инфраструктуры? Эти вопросы обсудили на площадке партии «Әділет», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии

В обсуждении приняли участие депутаты Курултая, представители профильных министерств, Национального центра энергосбережения, НПП «Атамекен» и отечественных предприятий.

Главная тема встречи – два взаимосвязанных законопроекта, направленных на повышение энергоэффективности. Предлагаемые изменения касаются комплексного сокращения потерь ресурсов, модернизации систем тепло- и электроснабжения, совершенствования государственного контроля и создания условий для привлечения частных инвестиций.

Открывая встречу, заместитель председателя партии «Әділет» Нурсултан Байтилесов напомнил о поручении Главы государства исключить расточительное отношение к ресурсам и к 2029 году снизить энергоемкость экономики не менее чем на 15%. По его словам, изменения в законодательстве должны не только устанавливать требования, но и создавать экономические стимулы для внедрения современных технологий.

«Важно создавать реальные стимулы для внедрения энергосберегающих технологий. При этом отбор энергосервисных компаний должен быть прозрачным и конкурентным, особенно когда речь идет о бюджетных деньгах, а штрафы – соразмерными нарушениям и финансовым возможностям бизнеса», – подчеркнул заместитель председателя.

Один из инициаторов новелл, депутат Курултая от партии «Әділет» Арман Калыков отметил, что действующие меры энергосбережения в значительной степени ориентированы на промышленность. Теперь предлагается усилить работу в секторе зданий – школах, больницах, детских садах и других госучреждениях, чтобы одновременно обеспечить в них комфортный температурный режим и сократить нерациональное потребление ресурсов.

«Энергосбережение – это невидимый, но самый чистый и выгодный источник энергии. Законопроект предусматривает расширение энергетического мониторинга на более чем 5 тысяч социально значимых объектов, увязку планов энергосбережения с Экологическим кодексом, а также совершенствование требований к энергоэффективности при строительстве зданий и государственных закупках», – отметил депутат.

Председатель правления Национального центра энергосбережения Бауржан Смагулов обратил внимание на комплексный охват и экономическую выгоду этих мер. По его данным, Государственный энергетический реестр сегодня отслеживает потребление по 30 видам энергоресурсов, а при мониторинге госучреждений учитываются вид используемого топлива, системы отопления и климатические особенности регионов. По оценке специалиста, сэкономленный киловатт-час обходится экономике в два-три раза дешевле, чем производство нового.

Эксперты подчеркнули, что рациональное использование тепла, электричества и воды необходимо закладывать еще на этапе проектирования зданий, а не ограничиваться обновлением уже построенных объектов. Мониторинг 20 тысяч госучреждений показал значительный резерв сокращения расходов: по расчетам Национального центра энергосбережения, экономия в бюджетном секторе оценивается в 11 млрд тенге, или 160 тысяч тонн условного топлива. Дополнительный потенциал в промышленности – по 106 крупнейшим предприятиям – составляет еще 260 тысяч тонн условного топлива.

На необходимость рассматривать энергосбережение шире, чем только экономию электричества, указал депутат Курултая Сунгат Есимханов. Он отметил, что политика должна охватывать как первичные ресурсы – газ, уголь, нефть и воду, – так и вторичные, включая электроэнергию и моторное топливо, на которое приходится около 20% общей энергоемкости. Депутат также предложил сфокусировать контроль на 106 крупнейших потребителях ресурсов и повысить качество энергетического аудита.

Для усиления контроля за основными потребителями Сунгат Есимханов предложил рассмотреть передачу контрольных функций от Министерства промышленности и строительства в Министерство энергетики. По его словам, у МПС нет территориальных департаментов, из-за чего профильному управлению сложно охватывать крупные предприятия. Депутат подчеркнул, что речь идет о системном контроле за основными потребителями энергоресурсов.

Представители профильных ведомств – в том числе органов энергонадзора, отвечающих за стабильное прохождение отопительного сезона, работу электростанций, электрических и 13 тысяч километров тепловых сетей, – отметили, что изменения в системе контроля необходимо прорабатывать комплексно, с учетом действующих полномочий и кадровой нагрузки. В свою очередь представители НПП «Атамекен» предложили рассмотреть поэтапный переход к саморегулированию в сфере энергоаудита к 2028 году.

Отдельное внимание участники уделили привлечению частных инвестиций через энергосервисные контракты (ЭСКО). Этот механизм позволяет бизнесу модернизировать объекты за свой счет и возвращать вложения за счет фактической экономии ресурсов – причем как в сфере электроснабжения, так и в теплоснабжении. Как отмечалось на встрече, отечественные производители уже готовы поставлять решения для автоматизации тепловых пунктов, энергоэффективные окна и двери, светодиодное освещение, современные насосы и трансформаторы.

Генеральный директор ТОО «Alageum Electric» Еркебулан Ильясов подчеркнул, что в условиях масштабной модернизации инфраструктуры бережное отношение к воде, электроэнергии и другим ресурсам становится объективной необходимостью. По его словам, казахстанские производители готовы участвовать в обновлении оборудования за свой счет при совершенствовании механизмов государственно-частного партнерства и расширении доступа бизнеса к программам модернизации. В частности, срок окупаемости современных энергоэффективных трансформаторов в государственном секторе оценивается примерно в два года.

Представители НПП «Атамекен» также предложили скорректировать бюджетное планирование, чтобы мотивировать госучреждения бережно расходовать все виды ресурсов и применять долгосрочные механизмы ЭСКО, в том числе для модернизации теплоснабжения. Кроме того, бизнес-сообщество предложило проработать законодательные условия для установки солнечных электростанций на социальных объектах за счет частных инвестиций с использованием механизма нетто-потребления.

Депутат Курултая, руководитель рабочей группы Бекжан Алимкулов подчеркнул важность создания понятных и прозрачных правил сотрудничества государства и бизнеса в сфере ресурсосбережения. Участники также обсудили запуск пилотных проектов в регионах, чтобы на примере отдельных школ оценить практический эффект модернизации и масштабировать лучшие решения.

По итогам встречи предложения депутатов, государственных органов и бизнеса будут дополнительно проработаны рабочей группой при подготовке законопроектов к следующему обсуждению.

Эта работа ведется в рамках реализации предвыборной программы партии «Әділет» «Әділетті болашақ үшін» на 2026–2031 годы. Документ закрепляет принцип «тотального сбережения» ресурсов во всех отраслях: от водосбережения и модернизации 86 тысяч километров инженерных сетей со снижением их износа до 40% к 2030 году до приоритета отечественных производителей и развития рынка ЭСКО без прямых бюджетных затрат.

Среди ключевых задач программы – поэтапное оснащение потребителей современными приборами учета тепла, электричества, воды и газа, создание единой цифровой платформы энергосбережения, где учтены каждый киловатт, гигакалория и кубометр, а также запуск национального проекта «Энергосауаттылық» для снижения коммунальных расходов граждан.