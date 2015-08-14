Свежий выпуск Депутаты идут в народ

Депутаты рассказали о направлениях законо­творческой работы Парламента по реализации задач, обозначенных Главой государства в новом экономическом курсе «Нұрлы жол», и обратили внимание сельчан на основные аспекты программы «100 конкретных шагов» по реализации пяти институциональных реформ.

Вице-спикер Сената Парламента отметил потенциал Атырауской области в достижении качественных показателей в развитии экономики, обустройстве социальной сферы.

Сельчане выразили свою поддержку Посланию Президента Казахстана и институциональным реформам, высказав готовность принять активное участие в их успешной реализации, сообщила пресс-служба Сената Парламента.