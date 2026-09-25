Депутаты Курултая перечислят свыше 146 млн тенге семьям погибших и пострадавших военнослужащих

Заседание Бюро Курултая началось с минуты молчания в память о военнослужащих, трагически погибших во время военных учений в Мангистауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Курултая

Фото: пресс-служба Курултая

Председатель Курултая Айбек Дәдебай выразил соболезнования семьям и близким погибших.

– Гибель военнослужащих в Мангистауской области при исполнении служебных обязанностей – большая трагедия для всего нашего народа. В связи с этим 25 сентября объявлен Главой государства Днем общенационального траура. От имени всех депутатов выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Это невосполнимая утрата для всех нас, – сказал Айбек Дәдебай.

Председатель и депутаты Курултая поддержали добровольный сбор средств для помощи семьям погибших и пострадавших военнослужащих. Среди них депутаты Айдарбек Ходжаназаров, Руслан Идрисов, Меирхат Касымбаев, Бекжан Айткулов, Махамбет Хасенов – по 20 млн тенге каждый. Депутаты Дана Медеуова, Айжан Наимбекова и Бауыржан Джамалов – по 10 млн тенге каждый. Депутаты Турарбек Тлемисов, Муратбек Мухамбедиев, Муса Хайруллиев – по 5 млн тенге каждый, Бегалы Ералиев – 500 тыс. тенге и другие.

На данный момент собрано 146 млн 650 тыс. тенге личных средств. Они будут перечислены в фонд «Ұлттық рух». Сбор средств продолжается.