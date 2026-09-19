Депутаты Курултая приняли участие в акции «Таза Қазақстан»

На аллее возле Национального музея высадили 150 саженцев вяза и голубой сибирской ели. В озеленении территории вдоль улицы Шамши Калдаякова приняли участие депутаты во главе с председателем Курултая Айбеком Дәдебай, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу парламента

Фото: пресс-служба Курултая

Спикер Курултая отметил, что инициированная Главой государства общенациональная экологическая акция «Таза Қазақстан» направлена не только на благоустройство и озеленение страны, но и на формирование личной ответственности, уважения к общественному пространству и окружающей среде.

«Президент неоднократно подчеркивал, что чистота и бережное отношение к окружающей среде должны стать частью нашей повседневной культуры. Именно на это направлена акция «Таза Қазақстан». Сегодня мы вместе с жителями столицы высадили аллею. Через годы эти деревья будут украшать Астану, напоминая о нашем общем труде. Для нас важно не оставаться в стороне, а личным участием показывать, что забота о городе и стране начинается с каждого из нас», – сказал Айбек Дәдебай.

Для депутатов Курултая это первая совместная экологическая акция вне стен законодательного органа. В высадке деревьев приняли участие Елдос Баялышбаев и Захира Бегалиева. Депутаты отметили, что доступная городская среда должна позволять людям с особыми потребностями наравне с другими участвовать в общественной жизни.

«Мы впервые участвуем в такой акции вместе с коллегами. Это возможность не только внести свой вклад в благоустройство столицы, но и показать, как важно создавать условия для участия каждого в жизни города. Безбарьерная среда начинается с доступных общественных пространств, где все жители могут чувствовать себя комфортно и наравне участвовать в общих делах», – отметил Елдос Баялышбаев.

В свою очередь депутат Захира Бегалиева подчеркнула, что инклюзия – это возможность быть полезным своему обществу.

«Именно такие совместные инициативы дают чувство настоящего единства. Мы стираем любые социальные границы, когда своими руками вносим вклад в будущее города и на личном примере показываем, что искренняя забота о родной земле доступна каждому», – подчеркнула она.

Акция «Таза Қазақстан» стартовала в 2024 году по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева. Она объединяет людей разных поколений вокруг экологических ценностей, которые закреплены в нашей Конституции. В рамках проекта проводятся работы по санитарной очистке, благоустройству и озеленению населенных пунктов страны.