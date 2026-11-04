Депутаты Курултая разъяснили Послание жителям Карагандинской области

За строкой Послания
Айман Аманжолова
корреспондент

В Карагандинской области определят конкретные шаги по реализации Послания Президента страны «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле». В регион для разъяснения стратегического документа прибыли  депутаты Курултая Асхат Аймагамбетов, Вадим Басин, Үнзила Шапақ, Александр Данилов и Айсулу Сулеменова. Они встречаются с жителями области, в том числе с рабочими и молодёжью, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Фото: gov.kz

Рабочая поездка депутатов началась со встречи с активом региона. В ней также приняли участие члены Қазақстан Халық Кеңесі и представители центральных государственных органов. Обсудили практическую реализацию поручений Главы государства. Затронули направления, прежде всего касающиеся развития Карагандинского индустриального региона, – модернизацию промышленности, развитие энергетики и инфраструктуры, привлечение инвестиций, внедрение цифровых технологий и повышение качества жизни населения.

Об обновлении социальной политики и адресной поддержке нуждающихся рассказал председатель комитета по социально-культурному развитию Курултая Асхат Аймагамбетов.

«Это первое Послание Президента после принятия новой Конституции. Главная особенность этого документа – в нём каждый человек может найти ответы на важные вопросы, касающиеся его лично. К примеру, учитель видит защиту своих прав, чтобы у педагогов не было лишней нагрузки, врач –повышение заработной платы и развитие медицины, предприниматель – новые возможности, изменения в госуправлении и налоговой системы. Курултай уже подготовил несколько законопроектов по реализации Послания Президента», – отметил депутат.

Отдельно рассмотрели инициативу «Народная стройка», на которую до конца 2029 года планируют направить около 6,5 трлн теңге. Это позволит расширить возможности местных предприятий и создать рабочие места в регионе.

По словам Айсулу Сулеменовой, во время встреч депутаты хотят дать особый посыл молодёжи, что важно быть активными, целеустремлёнными, получить хорошие знания, чтобы в дальнейшем внести свой вклад в процветание страны.

Предложения, озвученные на встрече, войдут в единый областной план реализации Послания. Аким области Ермаганбет Булекпаев поручил подготовить планы с чёткими сроками и ответственными за результат. Среди приоритетов – запуск новых производств и привлечение инвестиций, цифровизация экономики и сельского хозяйства, внедрение ИИ, благоустройство населённых пунктов. Караганда, Темиртау и Балхаш должны разработать цифровые двойники и планы развития городов.

«Главный критерий нашей работы не число проведённых совещаний и подготовленных документов, а реальные изменения: устойчивые предприятия, надёжная инфраструктура, качественные рабочие места и доступные услуги», – подчеркнул глава региона.

Сегодня депутаты Курултая также посетят предприятия и университеты Караганды, поедут в Темиртау и Сарань.

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