Депутаты Курултая встретились с жителями Павлодарской области

За строкой Послания
Айман Аманжолова
корреспондент

Сегодня в Павлодарской области проходят информационно-разъяснительные встречи депутатов Курултая и представителей центральных государственных органов с представителями различных социальных и профессиональных групп региона, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области

Фото: gov.kz

В мероприятиях принимают участие депутаты Курултая Илья Терченко, Жаркынбек Амантай и член Қазақстан Халық Кеңесі Вера Ким, вице-министр труда и социальной защиты населения Эльдар Кузенбаев, а также вице-министр энергетики Ильяс Бакытжан. Встречи посвящены основным положениям Послания Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле».

В рамках рабочей программы уже состоялись первые встречи с профессорско-преподавательским составом и студентами Торайгыров университета, а также с трудовым коллективом АО «Алюминий Казахстана».

В ходе встреч депутаты Курултая и представители центральных государственных органов выступили с разъяснением ключевых задач, обозначенных Главой государства, приоритетов социально-экономического развития страны, предстоящих преобразований и значения участия граждан в реализации поставленных целей.

Особое внимание было уделено вопросам развития человеческого капитала, образования, подготовки квалифицированных кадров, повышения производительности труда, модернизации промышленности, развития энергетической отрасли, социальной защиты населения и внедрения современных технологий.

«Важно, чтобы каждый гражданин понимал свою роль в реализации Послания Президента. Развитие строительной отрасли означает не только возведение новых объектов, но и появление предприятий, рабочих мест, возможностей для бизнеса. Особые перспективы открываются перед молодёжью, которая получает техническое образование», – высказался Илья Терченко.

Студентам напомнили, что в ближайшие годы потребность в квалифицированных кадрах будет возрастать, а профессиональные навыки и компетенции станут важнейшими условиями успешного трудоустройства. На встрече также обсуждалась роль высших учебных заведений в реализации государственных задач.

Участники подчеркнули, что достижение поставленных Главой государства целей требует совместной работы государственных органов, образовательных учреждений, бизнеса и гражданского общества.

Студенты и преподаватели университета получили возможность задать представителям государственных органов и депутатам Курултая интересующие вопросы. В центре обсуждения оказались перспективы трудоустройства молодых специалистов, востребованность технических профессий, развитие строительной и энергетической отраслей, а также предстоящие изменения в социальной политике государства.

Студент четвертого курса Торайгыров университета Саят Ергешбаев отметил, что Послание затрагивает важные для молодёжи вопросы, в том числе качество образования, профессиональное развитие и расширение возможностей для самореализации.

«Для нас, студентов, важно понимать, какие задачи стоят перед страной и какие возможности открываются для молодого поколения. В Послании обозначены направления, которые непосредственно связаны с нашим будущим, образованием и профессиональным становлением», — высказался Саят.

Своим мнением поделился и представитель трудового коллектива АО «Алюминий Казахстана», менеджер по социальным вопросам Нурсултан Есембаев. Он обратил внимание на значимость вопросов развития промышленности, модернизации производства, а также повышения благосостояния казахстанцев.

«Президент сказал: «Сильные города и районы формируют сильный регион. А сильный регион формирует сильную страну». Для меня это значит в первую очередь развитие инфраструктуры. А объявление Года строительства — что с развитием инфраструктуры должно подниматься и общее благосостояние нас всех, граждан Казахстана», – отметил Нурсултан.

На предстоящую модернизацию производств обратила внимание и инженер по наладке и испытанию АО «Казахстанский электролизный завод» Айгерим Темирбаева.

«Я работаю на заводе четыре года и вижу, как каждый день трудятся обычные рабочие, которые важны для нашей страны. В Послании Главы государства я обратила особое внимание на вопросы развития отечественной промышленности, модернизации производства, внедрения современных технологий и повышения благосостояния граждан. На мой взгляд, это самые важные направления, которые имеют огромное значение для будущего страны», – сказала Айгерим.

Информационно-разъяснительная работа охватывает различные социальные и профессиональные группы Павлодарской области. В течение дня встречи пройдут также в Экибастузе и Аксу, где депутаты Курултая и представители центральных государственных органов обсудят с жителями и трудовыми коллективами основные положения Послания.

 

#Токаев #Павлодар #послание #курултай

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