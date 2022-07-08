Депутаты Мажилиса готовы поддержать отечественный туризм

Депутаты Мажилиса, члены фракции партии «AMANAT» Данияр Алимбаев и Алия Абсеметова с рабочей поездкой побывали в Алакольском районе Жетысуской области.

В беседах с представителями сферы предпринимательства и туризма депутаты обсудили перспективы развития курортного потенциала прибрежной зоны озера Алаколь.

- Алаколь - регион с большим туристическим потенциалом. Купаться в озере в летний сезон сюда приезжают более миллиона человек. Поэтому для дальнейшего повышения туристической привлекательности региона главной задачей является развитие береговой инфраструктуры озера. Поэтому мы всегда готовы поддержать отечественный туризм, - отметил депутат Мажилиса Данияр Алимбаев.

Депутатам продемонстрировали работы, проводимые по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта г.Ушарал в рамках Дорожной карты по реализации Предвыборной программы партии «AMANAT».

По словам директора аэропорта Аширбека Бакытжанова, ремонтные работы на объекте начались в 2021 году и планируется их завершение в этом месяце. А с августа воздушная гавань курортного города возобновит свою работу и сможет принимать в день до 400 человек.

В ходе поездки депутаты посетили ряд туристических объектов.

Как заверили в местном акимате, в соответствии с генеральным планом развития побережья озера Алаколь, в этом году реализовано 3 крупных инвестиционных проекта, а также открылись крупные базы отдыха. В общей сложности создано около 100 новых рабочих мест. На проекты выделено 3 млрд. тенге инвестиций.

Кроме того, в текущем году начаты работы по ограждению набережных. В сельских округах Акши и Коктума планируется оградить 13,4 км набережной территории, для этих целей выделено 6 млрд. тенге.

Депутаты пообещали взять на контроль и реализовать в своей законотворческой работе озвученные в ходе встреч предложения и пожелания избирателей.