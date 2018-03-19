Депутаты Мажилиса не понимают, зачем нужен бумажный журнал при наличии электронного

Депутат Мажилиса Наталья Жумадильдаева в ходе правительственного часа в нижней палате Парламента выразила недоумение, зачем учителя заполняют бумажный журнал при наличии электронного, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Классный журнал при подключении организации образования к электронной системе заполняется только в электронном формате. Заполнение его в бумажном варианте не допускается. Электронный журнал по итогам каждой четверти выгружается из информсистемы, распечатывается, прошнуровывается, заверяется подписью директора и печатью организации образования. Получается, что в конце четверти учитель должен выгрузить, распечатать... То есть он создает, извините за выражение, доморощенную копию бумажного журнала. В таком случае, в чем смысл электронного журнала и запрета на его бумажный вариант?" – спросила Наталья Жумадильдаева.
По словам министра образования и науки Ерлана Сагадиева, с одной стороны, учителя требуют, чтобы в приказе МОН был запрет на ведение и бумажного, и электронного журнала, и тогда у них появятся основания для отказа от ведения каждодневного бумажного журнала. С другой стороны, многие учителя боятся пропажи информации.
"Несмотря на то, что мы обеспечиваем безопасность, все равно такой страх есть. И как временную меру мы разрешили раз в четверть выгружать базу данных, ставить печать, прошнуровывать. В будущем, когда все учителя убедятся, что оценки учеников находятся в безопасности и никуда не пропадут, мы сможем отменить этот пункт. Но учителя сами просили, мы пошли на этот шаг", – сказал глава МОН.