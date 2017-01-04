Депутаты Мажилиса Парламента РК встретятся с избирателями в регионах

Фото с сайта 365info.kz
Депутаты Мажилиса Парламента РК выехали в регионы для встреч с избирателями, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Палаты.
"Сегодня в регионах начались встречи депутатов Мажилиса с избирателями. Парламентарии проинформируют граждан о своей депутатской деятельности, расскажут о том, как выполняются задачи, определенные Главой государства в Плане нации "100 конкретных шагов", – говорится в сообщении для СМИ.
Встречи мажилисменов пройдут с 4 по 13 января не только в областных, районных центрах, но и в малых городах, поселках и отдаленных селах.
Депутаты встретятся с трудовыми коллективами и общественностью, активами регионов, проведут приемы граждан, а также посетят производственные и социально-культурные объекты, уточнили в пресс-службе.