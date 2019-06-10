Депутаты надеются,что Правительство удержит тарифы на электричество

Экономика
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Лаура Тусупбекова
Фото @Kazpravda.kz
Депутат Мажилиса Глеб Щегельский на правительственном часе в Мажилисе по вопросам развития электроэнергетической отрасли выразил надежду, что Министерство энергетики удержит тарифы на электроэнергию на текущем уровне, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Особого внимания требуют вопросы формирования тарифов на электричество. Поскольку, их повышение мгновенно отразится на удорожании других видов услуг. Поэтому данный вопрос находится на постоянном контроле руководства страны. Как вы помните, в конце прошлого года этот вопрос также рассматривался с участием Елбасы на заседании Совбеза. Были даны конкретные поручения, в том числе по снижению тарифов на услуги субъектов естественных монополий во всех регионах, включая снижение стоимости электроэнергии для физических и юридических лиц", – напомнил мажилисмен.

Он констатировал, что поручения дали свои результаты,однако эту работу нужно продолжать.

"Надеемся, что вопросы тарифообразования, их прозрачность и адекватный уровень будут на особом контроле государственных органов. Поэтому,считаем необходимым рекомендовать Правительству продолжить работу по недопущению необоснованного роста тарифов на электроэнергию для конечных потребителей", – отметил Глеб Щегельский.

Стоит отметить, что в Казахстане предельные тарифы на электроэнергию до 2025 года утвердили в 2018 году.

Так, например, предельные тарифы АО "Астана-Энергия" (9-я группа) установлены в размере 4,87 тенге за 1 киловатт-час, АО "Алматинские электрические станции" ТЭЦ-1, -2, -3, Капшагайская ГЭС, Каскад ГЭС (26-я группа) - 8,33, Экибастузская ГРЭС-1 (1-я группа) - 5,76 тенге. С названиями других энергопроизводящих компаний, разделенных на группы, можно ознакомиться по ссылке.

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