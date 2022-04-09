Депутаты Мажилиса требуют запретить частные детские сады. Поводом для этого послужил очередной факт жестокого обращения с малышами. Причем происходило все в центре для детей-аутистов с задержкой развития, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КТК.

Напомним в одном из Instagram-пабликов появилась жалоба с видео на инклюзивный детсад «Сати» для детей с особенностями. «Регулярно происходит рукоприкладство, маты, крики на детей. Детей тащут по полу, бьют по голове и другим частям тела, пинают, обзывают бранными словами», говорилось в посте.

«Это нужно вывести из-под сферы частного предпринимательства. Тем более когда речь идет о детях с особыми потребностями. Это дети, которые не могут себя защитить, ничего никому не могут рассказать. Они просто плачут. Я считаю, что нужно выводить из индивидуального предпринимательства, и чтобы мораторий их не касался», – отметила Айгуль Куспан, депутат Мажилиса Парламента РК.

Последний случай произошел в столичном садике «Сати». Следствие установило, что избиение малышей сняли на видео несколько месяцев назад, отчего установить тяжесть побоев невозможно. Поэтому воспитательниц и нянечку привлекают по довольно легкой статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». Наказание – штраф до 160 МРП или арест до 40 суток.

В каких условиях содержались дети, выяснить тоже не удалось. Владелец детсада решил закрыть его на какое-то время. Ранее в акимате заявили, что садик частный, а на проверки сейчас наложен мораторий, поэтому никакого контроля за учреждением не было.

К слову, родители детей-аутистов платили в месяц от 130 тысяч тенге до 200 и выше. Мириться с таким отношением они не стали. Заявили в полицию и обратились к депутатам, чтобы те взяли под контроль ход уголовного дела.

«Все лица уже установлены. Весь круг лиц. Я не могу сейчас говорить, какие они дают объяснения. Но все лица установлены. Весь круг известен нам», – сообщил заместитель начальника управления полиции района Байконыр Нур-Султана Мади Байгабулов.

Скриншот с видео ktk.kz