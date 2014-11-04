Депутаты не советуют Нацпалате предпринимателей "перегружать" себя госфункциями Экономика 659 Эльмира Киргеева

В ходе расширенного заседания Национальная палата предпринимателей Казахстана внесла предложение по передаче ей контрольных функций за соблюдением требований технических регламентов. Однако участники заседания не поддержали эту инициативу и посоветовали НПП "не перегружать себя государственными функциями", передает корреспондент Kazpravda.kz.



"46% ввозимых товаров практически либо не сертифицированы, либо имеют фальшивые сертификаты. Как дальше с этим быть? Говорите, что нашли новую панацею. Я так понимаю, Национальная палата предпринимателей теперь собирается брать на себя роль государственного уполномоченного органа, что тоже поставлено моими коллегами под сомнение. Я в этом тоже очень сильно сомневаюсь, нужно ли НПП брать на себя дополнительно государственные функции и становиться вторым Правительством в стране", – посетовала заместитель председателя Мажилиса Парламента Казахстана Дарига Назарбаева.



В свою очередь заместитель председателя НПП Казахстана Рахим Ошакбаев отметил, что палата не собирается становиться вторым Правительством. "Это – вопрос ответственности, когда спрашивают, почему сертификат реально не соответствует, когда, допустим, выдали 59% казсодержания, а на самом деле ничего нет. Все говорят, что ни при чем, и получается замкнутый круг, и тендеры уходят липовым компаниям. Здесь вопрос в том, чтобы было с кого спросить", – сказал он.



Представитель НПП пояснил, что предложение заключается не только в передаче функций выдачи "формальной бумажки за 2 МРП", но и передаче функции самой экспертизы в одни руки – дочерней организации НПП.



Вместе с тем Назарбаева считает необходимым ужесточить требования к розничным магазинам. "Я так полагаю, что все-таки нужно ужесточить требования к розничной сети. Они торгуют этим товаром, они его привозят, оплачивают, они должны проверять сертификат и сами оплачивать лабораторные условия, – отметила она. – Если вы обнаружите плохой товар на прилавке – закрыть, приостановить работу магазина. По-другому ничего не будет работать. К сожалению, нужны только такие жесткие меры".