Депутаты недоумевают финансированием Astana Hub при заработанных только в третьем квартале 117 млн долларов

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, отвечая на вопросы депутатов на пленарном заседании Мажилиса, назвал год выхода Astana Hub на самоокупаемость, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как констатировал депутат Юрий Ли, резиденты Astana Hub за третий квартал этого года заработали порядка 117 миллионов долларов.

«Если один процент от этой суммы идет в бюджет Astana Hub, получается, что это вполне прибыльное предприятие. Вместе с тем, в проекте бюджета на этот год для поддержки вашей подведомственной структуры предусмотрено порядка 4,5 миллиарда бюджетных средств. Когда Astana Hub выйдет на полную самоокупаемость без дополнительных бюджетных инвестиций? В этих 117 миллионах долларов учтены доходы майнеров или эту сумму удалось заработать после исключения майнинговых компаний из числа резидентов Astana Hub?» - спросил депутат.

В свою очередь Багдат Мусин согласился с ростом доходов Astana Hub.

«Действительно, мы наблюдаем рост доходов участников Astana Hub, и в этом году за 9 месяцев он составил порядка 150 миллиардов тенге. Пропорционально понятно доходы Astana Hub растут. Наша задача стабилизировать эти доходы, чтобы выйти на самоокупаемость. Но необходимо учитывать, что Astana Hub, как и все предприятия, получая доходы, отчисляет все виды налогов. Цель у нас конкретно с 2026 года отказаться от финансирования из республиканского бюджета и Astana Hub станет полностью окупаемым. До 2026 года мы планируем поэтапно сокращать финансирование из бюджета пропорционально тем суммам, которые в доходах отражаются», - сказал Мусин.