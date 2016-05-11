Депутаты обеспокоились возвратной способностью РК перед Всемирным банком

Экономика
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Жания Уранкаева
Фото ©Kazpravda.kz (Марат Кураков)
Депутаты Мажилиса Парламента РК обеспокоились возвратной способностью страны перед Международным банком реконструкции и развития, у которого Казахстан намерен привлечь заем в размере $1 млрд. Об этом заявили ряд мажилисменов в ходе презентации проекта Закона РК "О ратификации соглашения о займе между РК и Международным банком реконструкции и развития", передает корреспондент Kazpravda.kz.

Во время презентации проекта закона министр финансов Бахыт Султанов отметил, что заем направлен на покрытие дефицита бюджета текущего года.

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"Привлекаемые средства позволят поддержать основные приоритеты социально-экономического развития страны и выполнение стратегических мер Правительства по стимулированию экономики, содействию ее роста", – сказал министр финансов. 

Погашение займа будет происходить на протяжении 20 лет, включая два с половиной года льготного периода, со ставкой вознаграждения – порядка 1,5%.

"Обслуживание и погашение привлекаемого займа будет осуществляться Министерством финансов за счет средств бюджета в соответствии с финансовыми условиями, установленными в соглашении о займе", – добавил он.

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В свою очередь депутат Майра Айсина задала вопрос о том, получал ли Казахстан в течение 10-15 лет заем на повышение конкурентоспособности экономики от других международных институтов и какой экономический эффект был получен от этого. 

"В целом, если во время формирования института, в 90 годах, у нас были проблемы, недостатки и задолженности, то сейчас у нас достаточно опыта для того, чтобы не влезать в долги", – ответил министр финансов. 

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Депутат Омархан Оксикбаев также поинтересовался у Султанова, насколько мы готовы к займу столь крупной суммы. 

"Как эффективно проследить за этими процедурами? Да, и мы тоже надеемся, что данный заем позволит залатать дыры в бюджете, но что намерено Правительство делать дальше? Сумма ведь огромна, как мы будем возвращать этот заем?" – спросил Оксикбаев. 

По словам главы Министерства финансов, в мае планируется совместное со Счетным комитетом собрание по вопросам исполнения бюджета. Также намечен ряд мероприятий по исполнению бюджетных обязательств согласно Плану нации "100 конкретных шагов". 

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Добавим, что на сегодня внешний долг Казахстана составляет порядка $9 млрд – 20% от ВВП.

В заключение рассматриваемого проекта закона глава Минфина заверил депутатов, что указанные средства займа являются важными в целях обеспечения макроэкономической стабильности и сбалансированности государственных финансов, в том числе своевременного финансирования республиканских бюджетных программ в условиях установленного дефицита бюджета.

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