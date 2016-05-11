Депутаты обеспокоились возвратной способностью РК перед Всемирным банком

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Депутаты Мажилиса Парламента РК обеспокоились возвратной способностью страны перед Международным банком реконструкции и развития, у которого Казахстан намерен привлечь заем в размере $1 млрд. Об этом заявили ряд мажилисменов в ходе презентации проекта Закона РК "О ратификации соглашения о займе между РК и Международным банком реконструкции и развития", передает корреспондент Kazpravda.kz.
Во время презентации проекта закона министр финансов Бахыт Султанов отметил, что заем направлен на покрытие дефицита бюджета текущего года.
"Привлекаемые средства позволят поддержать основные приоритеты социально-экономического развития страны и выполнение стратегических мер Правительства по стимулированию экономики, содействию ее роста", – сказал министр финансов.
Погашение займа будет происходить на протяжении 20 лет, включая два с половиной года льготного периода, со ставкой вознаграждения – порядка 1,5%.
"Обслуживание и погашение привлекаемого займа будет осуществляться Министерством финансов за счет средств бюджета в соответствии с финансовыми условиями, установленными в соглашении о займе", – добавил он.
В свою очередь депутат Майра Айсина задала вопрос о том, получал ли Казахстан в течение 10-15 лет заем на повышение конкурентоспособности экономики от других международных институтов и какой экономический эффект был получен от этого.
"В целом, если во время формирования института, в 90 годах, у нас были проблемы, недостатки и задолженности, то сейчас у нас достаточно опыта для того, чтобы не влезать в долги", – ответил министр финансов.
Депутат Омархан Оксикбаев также поинтересовался у Султанова, насколько мы готовы к займу столь крупной суммы.
"Как эффективно проследить за этими процедурами? Да, и мы тоже надеемся, что данный заем позволит залатать дыры в бюджете, но что намерено Правительство делать дальше? Сумма ведь огромна, как мы будем возвращать этот заем?" – спросил Оксикбаев.
По словам главы Министерства финансов, в мае планируется совместное со Счетным комитетом собрание по вопросам исполнения бюджета. Также намечен ряд мероприятий по исполнению бюджетных обязательств согласно Плану нации "100 конкретных шагов".
Добавим, что на сегодня внешний долг Казахстана составляет порядка $9 млрд – 20% от ВВП.
В заключение рассматриваемого проекта закона глава Минфина заверил депутатов, что указанные средства займа являются важными в целях обеспечения макроэкономической стабильности и сбалансированности государственных финансов, в том числе своевременного финансирования республиканских бюджетных программ в условиях установленного дефицита бюджета.