Политика
Депутаты ПАСЕ выступили в поддержку конституционной реформы в Казахстане
Лилия Сыздыкова

В поддержку реформ

Группа депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) инициировала принятие резолюции в поддержку конституционной реформы в Казахстане.

В документе, предлагающем принятие резолюции под названием «Парламентская ассамблея должна поддержать Казахстан в продолжении его демократических реформ», члены ПАСЕ отмечают, что «конституционные поправки, принятые на общенациональном референдуме 5 июня 2022 года, соответствуют стандартам Совета Европы».

Европейские парламентарии призывают руководство Казахстана продолжить программу политических реформ, направленную на укрепление принципов демократии, свободы и верховенства права.

«Мы поддерживаем переход от суперпрезидентской модели к президентской республике, перераспределение ряда полномочий, усиление роли и повышение статуса Парламента, участие населения в управлении страной и усиление механизмов защиты прав граждан», – подчеркивается в их письменном обращении.

Учитывая прогрессивные изменения в стране, депутаты обратились к Парламентской ассамблее Совета Европы с предложением повысить уровень сотрудничест­ва с Казахстаном.

Документ в поддержку данной инициативы подписали 22 депутата из Польши, Великобритании, Германии, Бельгии, Испании, Нидерландов, Норвегии, Румынии, Азербайджана, Армении и Украины. Среди них – лидеры крупнейших в ПАСЕ политичес­ких фракций, таких как Группа Европейской народной партии и Группа Европейских консерваторов и Демократического альянса, отмечается в сообщении Министерства иностранных дел РК.

Совет Европы – международная организация, призванная содействовать сотрудничеству между странами европейского континента в сфере правовых стандартов, защиты прав и свобод человека, укрепления демократических институтов.

Парламентская ассамблея Совета Европы – консультативный орган, состоящий из представителей законодательных органов всех ее государств-членов. Основанная в 1949 году, ПАСЕ является старейшим в Европе органом межпарламентского сотрудничества.

Казахстан сотрудничает с Советом Европы и его структурами с 1997 года.

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