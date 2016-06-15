Депутаты подняли вопрос о строительстве нового здания для НИИТО
Азамат Сыздыкбаев
Депутат Мажилиса Парламента РК Гульнара Иксанова просит Правительство построить новое здание для Научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии, соответствующего всем современным стандартам и санитарным нормам, передает Kazpravda.kz.
"Целесообразность строительства объекта заключается в необходимости создания республиканского научно-клинического центра для оказания ВСМП (высокоспециализированная медицинская помощь) и развития высоких инновационных технологий. Строительство нового института травматологии и ортопедии позволит внедрить в здравоохранение Казахстана международные стандарты в этой области, новые исследовательские инновационные технологии", – отметила мажилисвумен, зачитывая свой депутатский запрос на имя Премьер-Министра.
По ее словам, стандартизированный показатель смертности от травм на 100 тыс. населения в Казахстане превышает аналогичный показатель в странах ОЭСР в 2 раза. В общей численности инвалидов 12,7% инвалидности наступает после различных видов травм.
"Ежегодно в стране от несчастных случаев умирают около 16 тысяч человек, более 600 тысяч человек получают различные повреждения, из них 22% составляют дети, 78% подростки и взрослые. Все это приводит к уменьшению экономически активного населения. Средний экономический ущерб от травм, полученных в трудоспособном возрасте за счет налогов и социальных отчислений, ежегодно составляет 44,8 миллиарда тенге. По прогнозам при снижении смертности и инвалидности от травм только на 10% сумма пополнения в бюджет в виде подоходного налога от трудоспособного населения составит 2,1 миллиарда тенге", – привела налоговую статистику Иксанова.
В связи с этим, продолжила она, особую актуальность приобретает работа научно-лечебных объектов здравоохранения, чьей спецификой является изучение и санация заболеваний, связанных с травматизмом. Депутат напомнила, что в Астане в 2001 году на базе городской больницы № 2, построенной в 1972 году, был открыт Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии (НИИТО). За 43 года эксплуатации здания бывшей больницы подверглись значительному физическому износу, отметила Иксанова.
Депутат попросила главу Правительства рассмотреть ее предложение при формировании республиканского бюджета на 2017 год.