Депутаты приняли в работу закон по повышению размеров пенсии

В ходе пленарного заседания Мажилиса депутаты приняли в работу законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам социального обеспечения", сообщает корреспонеднт Kazpravda.kz.
Как проинформировала председатель Комитета по социально-культурному развитию Гульнар Иксанова, проект закона разработан во исполнение поручения Главы государства в части повышения в этом году размеров пенсионных выплат по возрасту и пенсионных выплат за выслугу лет, а также размеров пособий на рождение ребенка до 20%.
"Переносы сроков внедрения обязательных пенсионных взносов работодателей с 2018 года на 2020 год. Предлагается повысить нижний пороговый уровень для базовой пенсии с 50 процентов до 54 процентов от прожиточного минимума. Законопроектом вносятся изменения и дополнения в 8 законов. Срок подготовки заключения комитетов до 7 июня 2017 года", – сообщила мажилисвумен.
Также парламентарии приняли в работу законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам деятельности организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка", разработанный депутатами обеих палат Парламента.
"Предусмотрены системы мер, направленные на переориентирование организаций в направлении оказания специальных социальных услуг, реабилитацию, воспитание, на защиту конституционных прав детей и усиление ответственности лиц, имеющих к ним отношение в процессе их профессиональной деятельности", – сказала Гульнар Иксанова, зачитывая проект заключения.
Документом предлагается распространить мандат национального превентивного механизма не только на организации, где находятся дети в условиях ограничения свободы, но и находящиеся в системе Министерства образования и науки и здравоохранения с круглосуточным прибыванием.
Законопроектом вносятся изменения в 4 кодекса и 4 закона. Профильный комитет подготовит по нему заключение до 4 апреля 2018 года.