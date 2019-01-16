Депутаты просят снять фильм про сирийскую операцию "Жусан"

Общество
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Лаура Тусупбекова
Фото из открытых источников
Депутаты Мажилиса РК просят создать художественный фильм про операцию "Жусан", в результате которой из Сирии в Казахстан вернулись граждане нашей страны, находившиеся в заложниках у террористов. С соответствующим депутатским запросом в адрес Премьер-министра обратился мажилисмен Куаныш Султанов, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

"Первая неделя нового года, как известно, ознаменовалась необычным, но трогательным заявлением Президента РК Нурсултана Назарбаева об успешном завершении уникальной гуманитарной операции "Жусан". Благодаря ей из Сирии на родину вернулись 11 женщин, 30 детей, всего 47 граждан Казахстана, вывезенные обманным путем и оказавшиеся заложниками у террористов. Инициируя подобный акт милосердия и гуманизма Президент проявил беспрецедентную заботу и внимание к судьбам граждан Казахстана, независимо от их местонахождения", – сказал депутат.

По его мнению, саму операцию, ее разработку и реализацию можно назвать уникальными.

"Как разрабатывалась операция и через какие сложности она смогла пройти – это известно лишь Президенту и конкретным исполнителям, что так же заслуживает уважения. Уникальная операция стала возможной прежде всего благодаря международному авторитету Главы нашего государства, признанию его активной, всесторонней миротворческой деятельности. Такие спецоперации подвластны лишь сильным и влиятельным государствам, обладающим обученными профессионалами и соответствующим техническим потенциалом. Это особое событие, во всех отношениях заслуживающее достойного внимания государства и общества", – сказал Куаныш Султанов.

Депутат считает, что история этой операции должна остаться в истории и найти отражение в отечественной кинематографии.

"Мы привыкли с восхищением созерцать голливудские фильмы о благородстве и действиях спецслужб и государственных деятелей зарубежных стран в критических ситуациях, тогда как наши телеканалы перегружены "пустотой" (…). Проведенная по поручению Президента РК операция по спасению казахстанских граждан вполне может служить великолепным сюжетом для создания высокохудожественных фильмов по патриотическому воспитанию подрастающего поколения в год молодежи. В связи с чем предлагаю поручить по госзаказу создать остросюжетный,художественно-документальный, по содержанию патриотический, фильм на основе операции "Жусан", – сказал Куаныш Султанов.

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