Депутаты раскритиковали Кабмин за наводнения в регионах Казахстана

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Депутат Мажилиса Парламента РК Владислав Косарев раскритиковал членов Правительства и государственные органы за сложившуюся паводковую ситуацию в стране, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
С депутатским запросом мажилисмен обратился к Премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву.
"На протяжении нескольких последних лет ситуация с подтоплениями в населенных пунктах, с размывом дорог и, к сожалению, с потерями людей систематически повторяется. Так получилось и в этот раз. Всю зиму мы наблюдали, как Правительство проводило всевозможные планерки, "летучки", селекторные совещания, где руководители ведомств и служб регулярно и бодро докладывали о полной готовности к паводкам, о количестве вывезенного снега, об укреплении дамб, водохранилищ и так далее", – выразил недовольство руководитель фракции "Народные коммунисты".
Косарев подчеркнул, что ежегодно на борьбу с паводками выделяется необходимый объем финансов, но каждый раз, когда приходит весна, все снова "плывут".
"Правительству при ежегодном рассмотрении республиканского бюджета в Парламенте выделяется требуемое финансирование, но каждый год с завидным постоянством ситуация с подтоплением домов повторяется. Систематически оказывается так, что никто в ответственных госорганах не смог предсказать поднятие воды в реках, объем таяния снега и направление крупных водных потоков. И в этом году опять складывается сложная паводковая ситуация", – добавил мажилисмен.
По мнению народного избранника, Правительству необходимо основательно и комплексно подойти к этому вопросу.
"Пусть это будет отдельная госпрограмма по предотвращению стихийных бедствий, связанных с весенними паводками, с мероприятиями по инженерной защите населенных пунктов, дорог, строительству берегоукрепительных сооружений, устойчивых дамб и гидросооружений. Давайте выделим на ее реализацию необходимый объем финансовых средств и решим эту проблему основательно, по-хозяйски, на плановой основе, создавая резервные объемы воды для летнего орошения земель. Ведь на ликвидацию ЧС и их последствий мы тратим неизмеримо больше, чем на их предупреждение, о чем говорим каждый год, но вопрос не решаем", – резюмировал Владислав Косарев.
Напомним, что с приходом тепла в ряде регионов возникла проблема подтопления домов. В настоящее время продолжается эвакуация жителей северного
Казахстана. Ранее спасатели вывезли
сотни людей в Карагандинской области. Сенаторы приняли решение помочь
жителям регионов, пострадавшим в результате паводка. Между тем, согласно прогнозу Казгидромета, в конце месяца снова ожидаются осадки
с последующим понижением температурного фона.