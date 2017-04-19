Депутаты раскритиковали Кабмин за наводнения в регионах Казахстана

Общество
Жания Уранкаева
Фото с сайта kazday.kz
Депутат Мажилиса Парламента РК Владислав Косарев раскритиковал членов Правительства и государственные органы за сложившуюся паводковую ситуацию в стране, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

С депутатским запросом мажилисмен обратился к Премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву. 

"На протяжении нескольких последних лет ситуация с подтоплениями в населенных пунктах, с размывом дорог и, к сожалению, с потерями людей систематически повторяется. Так получилось и в этот раз. Всю зиму мы наблюдали, как Правительство проводило всевозможные планерки, "летучки", селекторные совещания, где руководители ведомств и служб регулярно и бодро докладывали о полной готовности к паводкам, о количестве вывезенного снега, об укреплении дамб, водохранилищ и так далее", – выразил недовольство руководитель фракции "Народные коммунисты".

Косарев подчеркнул, что ежегодно на борьбу с паводками выделяется необходимый объем финансов, но каждый раз, когда приходит весна, все снова "плывут".

"Правительству при ежегодном рассмотрении республиканского бюджета в Парламенте выделяется требуемое финансирование, но каждый год с завидным постоянством ситуация с подтоплением домов повторяется. Систематически оказывается так, что никто в ответственных госорганах не смог предсказать поднятие воды в реках, объем таяния снега и направление крупных водных потоков. И в этом году опять складывается сложная паводковая ситуация", – добавил мажилисмен.

По мнению народного избранника, Правительству необходимо основательно и комплексно подойти к этому вопросу. 

"Пусть это будет отдельная госпрограмма по предотвращению стихийных бедствий, связанных с весенними паводками, с мероприятиями по инженерной защите населенных пунктов, дорог, строительству берегоукрепительных сооружений, устойчивых дамб и гидросооружений. Давайте выделим на ее реализацию необходимый объем финансовых средств и решим эту проблему основательно, по-хозяйски, на плановой основе, создавая резервные объемы воды для летнего орошения земель. Ведь на ликвидацию ЧС и их последствий мы тратим неизмеримо больше, чем на их предупреждение, о чем говорим каждый год, но вопрос не решаем", – резюмировал Владислав Косарев.

Напомним, что с приходом тепла в ряде регионов возникла проблема подтопления домов. В настоящее время продолжается эвакуация жителей северного Казахстана. Ранее спасатели вывезли сотни людей в Карагандинской области. Сенаторы приняли решение помочь жителям регионов, пострадавшим в результате паводка. Между тем, согласно прогнозу Казгидромета, в конце месяца снова ожидаются осадки с последующим понижением температурного фона.

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