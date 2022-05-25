Депутаты рассказали об изменениях в Конституцию студентам Кокшетауского университета

Депутаты Сената Парламента РК Бакытжан Жумагулов и Нурлан Бекенов встретились со студентами и преподавателями Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова.

Сенаторы рассказали о предстоящем референдуме, отметив, что он играет важную роль в политической жизни страны. Депутаты подчеркнули, что предстоящее принятие поправок в Конституцию – это важный шаг к улучшению жизни казахстанцев.

«Предстоящий референдум важен для построения Нового Казахстана. Каждый гражданин страны должен принять участие в реализации конституционной реформы и внести свой вклад в будущее страны. Я уверен, что большая часть населения, а особенно молодежь - придут на избирательные участки, чтобы высказать своё мнение по предлагаемым поправкам», - подчеркнул в своей речи Бакытжан Жумагулов.

В свою очередь, студенты поддержали призыв сенаторов об активном участии в референдуме и заявили, что со всей ответственностью подойдут к проведению этого важного для всех события.