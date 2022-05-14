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Депутаты рассказали об изменениях в Конституцию жителям районов Туркестанской области

Депутаты Сената Парламента РК Али Бектаев и Алимжан Куртаев встретились с жителями районов Туркестанской область и обсудили с ними предстоящие изменения в Конституцию страны.

В частности, они побеседовали с сотрудниками, преподавателями и студентами Колледжа агробизнеса и туризма Тюлькубасского района. В ходе встречи участники выразили поддержку политическим переменам. Также были затронуты вопросы освоения новых технологий и трудоустройства молодежи.

Посетили сенаторы и сельскохозяйственные предприятия и социальные объекты Толебийского района. Депутаты встретились с местными жителями, сельхозпроизводителями, ветеранами, трудовыми коллективами, представителями общественных организаций и интеллигенции.

«Конституционная реформа — важный шаг в реализации программы политических реформ, обозначенной в Послании Президента народу Казахстана в марте 2022 года. Проект конституционных изменений исходит из потребностей граждан и реализуется в интересах общества в целом. Таким образом, участие казахстанцев в управлении государством будет расширяться», - отметил сенатор Али Бектаев.

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