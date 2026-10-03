Депутаты рассмотрят республиканский бюджет

Курултай
Ербол Тишкамбаев

На заседании бюро под председательством спикера Айбека Дәдебай определена повестка предстоящего заседания Курултая.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутаты рассмотрят в первом чтении проект Закона «О республиканском бюджете на 2027–2029 годы». Документ ориентирован на реализацию ключевых задач, поставленных Главой государства: сохранение макроэкономической стабильности, исполнение всех социальных обязательств и опережающее развитие инфраструктуры.

Согласно проекту, среднегодовой темп роста ВВП на предстоящий среднесрочный период прогнозируется на 5,4%. Целевой коридор годовой инфляции определен в 2027 году в пределах 7,5–9,5% со снижением до 6% к 2029 году. Дефицит респуб­ликанского бюджета к этому времени планируется сократить до 0,4% к ВВП (1 трлн тенге), а собственные доходы – увеличить до 23,4 трлн тенге. Основными направлениями расходов в следующем году обозначены инвестиции в человеческий капитал, поддержка регионов, реальный сектор экономики и другие.

Во втором чтении будет рассмотрен проект изменений и дополнений в Закон «О государственных наградах РК». Поправки инициировали депутаты Курултая во исполнение поручения Главы государства. Законопроектом учреждаются две награды для деятелей культуры: медаль «Шәмші Қалдаяқов» – за вклад в развитие отечественного музыкального искусства и песенного творчества, а также почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген суретшісі» – за выдающиеся произведения и особые заслуги в области изобразительного искусства.

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