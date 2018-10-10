Экономика
Депутаты считают нецелесообразным выставлять на приватизацию "КазАгроФинанс"
Лаура Тусупбекова
Депутат Мажилиса Мурат Темиржанов считает нецелесообразным выставлять на приватизацию АО "КазАгроФинанс". Соответствующий депутатский запрос он озвучил в ходе пленарного заседания Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Хотим обратить внимание на вопрос нецелесообразности передачи АО "КазАгроФинанс" в конкурентную среду. Обращаемся потому, что до проведения торгов остался всего лишь один месяц. Продажа же компании, в соответствии с Комплексным планом приватизации, должна состояться уже в декабре текущего года", – напомнил он.

По его словам, приватизация АО несет в себе риски.

"Надеемся, Правительством учитываются риски по управлению значительным земельным фондом сельскохозяйственного назначения в случае продажи компании иностранному инвестору, особенно в свете объявленного Главой государства моратория на определенные статьи Земельного кодекса. Тем не менее вопросы остаются", – сказал мажилисмен.

Так, по его словам, в течение текущего года нерезидентам Казахстана были реализованы 24 объекта, около 100 объектов приватизации согласно действующим правилам были ликвидированы, поскольку не нашли своих покупателей.

"В отношении "КазАгроФинанс" оба этих варианта нам представляются неприемлемыми, поскольку такая приватизация отрицательно скажется на сельскохозяйственной отрасли в целом. Нельзя забывать, что в настоящее время "КазАгроФинанс" является самым крупным игроком на рынке финансового лизинга техники, оборудования и КРС. И даже при этом среднегодовая обновляемость парка сельскохозяйственной техники в Казахстане не превышает 1,5 процента, а существующий парк сельхозтехники в целом по стране имеет износ в пределах 87 процентов", – отметил депутат.

МуратТемиржанов напомнил, что при получении займов в "КазАгроФинанс" многими крестьянскими и фермерскими хозяйствами земельные участки сельскохозяйственного назначения закладывались в залог.

"На сегодня в портфеле "КазАгроФинанс" находится 1 миллион 300 тысяч гектаров залоговой земли, ссудный портфель составляет 239 миллиардов тенге, в том числе задолженность перед Нацфондом по инвестпроектам – более 60 миллиардов тенге. Непонятно, просчитывало ли Правительство, что произойдет с этими залогами и финансовыми долгами в случае ликвидации компании?", – задался вопросом мажилисмен.

По его мнению, необходимо сохранить контроль государства над АО "КазАгроФинанс".

"Сохранив на данном этапе "КазАгроФинанс", который является финансовым агентом по реализации бюджетных программ для субъектов АПК, и контроль государства над ним, мы получили бы возможность реализовывать задачи, поставленные Главой государства по техническому перевооружению и обновлению АПК, а также росту производительности труда в сельскохозяйственной отрасли в 2,5 раза", – считает Мурат Темиржанов.

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