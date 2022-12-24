Депутаты Сената рассмотрят проекты законов по вопросам реализации отдельных поручений главы государства

Сенат
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Члены Бюро Сената Парламента определили повестку предстоящего заседания Палаты, запланированного на 26 декабря 2022 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

Фото: Kazpravda.kz

Депутаты рассмотрят проекты законов "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации отдельных поручений главы государства".

В законопроекте представлены нормы, касающиеся вопросов улучшения социального обеспечения населения, организации и обеспечения дошкольного воспитания и обучения детей, а также строительства и ремонта инженерных сетей, автодорог районов, городов республиканского значения и столицы. 

Кроме того, задачами документа являются реформирование системы распределения горюче-смазочных материалов, расчет отчислений в общественный фонд "Қазақстан халқына", наделение Правительства компетенциями по утверждению предельных цен на производимые, ввозимые или реализуемые в стране социально-значимые продовольственные товары, а также другие актуальные вопросы.

Также в числе вопросов повестки дня заседания Палаты – рассмотрение законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан".

Документ направлен на совершенствование судебной системы, порядка использования государственной символики, а также развитие Международного финансового центра "Астана" и использование его юрисдикции. 

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