Депутаты Сената рассмотрят проекты законов по вопросам реализации отдельных поручений главы государства

Члены Бюро Сената Парламента определили повестку предстоящего заседания Палаты, запланированного на 26 декабря 2022 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

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Депутаты рассмотрят проекты законов "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации отдельных поручений главы государства".

В законопроекте представлены нормы, касающиеся вопросов улучшения социального обеспечения населения, организации и обеспечения дошкольного воспитания и обучения детей, а также строительства и ремонта инженерных сетей, автодорог районов, городов республиканского значения и столицы.

Кроме того, задачами документа являются реформирование системы распределения горюче-смазочных материалов, расчет отчислений в общественный фонд "Қазақстан халқына", наделение Правительства компетенциями по утверждению предельных цен на производимые, ввозимые или реализуемые в стране социально-значимые продовольственные товары, а также другие актуальные вопросы.

Также в числе вопросов повестки дня заседания Палаты – рассмотрение законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан".

Документ направлен на совершенствование судебной системы, порядка использования государственной символики, а также развитие Международного финансового центра "Астана" и использование его юрисдикции.