Депутаты требуют вернуть жителям столицы выплаты в АО "Астанаэнергосервис"
Лаура Тусупбекова
Депутат Мажилиса Парламента РК Меруэрт Казбекова считает, что АО "Астанаэнергосервис" должно вернуть потребителям незаконно полученные выплаты. Об этом она заявила, озвучивая депутатский запрос на имя министра национальной экономики, на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"На открытии 5 сессии Парламента Глава государства Касым-Жомарт Токаев в озвученном Послании народу Казахстана заявил о необходимости "Правительству системно и предметно заниматься вопросами ценообразования и тарифов на услуги естественных монополий". В этой связи напомним, что 19 июня 2019 года был оглашен депутатский запрос о незаконной деятельности АО "Астанаэнергосервис". В данном запросе мы акцентировали внимание на том, что многие годы деятельность данного АО ложилась необоснованной нагрузкой на потребителей. Ничего не производя, оно якобы "управляет" другими энергетическими предприятиями столицы", – сказала депутат.
Она также напомнила, что при этом фонд оплаты труда в этой компании составлял 600 миллионов тенге.
"Оклады руководителей – до 1,5 миллиона тенге без учета премий и бонусов, а также офисы, служебные автомобили и т.п. И этот, с позволения сказать, "банкет" шел за счет тысяч горожан, которым через скрытые тарифы выставляли необоснованные расходы на паразитирующую структуру, вынуждая людей экономить на собственных семьях, включая расходы на детей", – отметила Меруэрт Казбекова.
Между тем, на днях выяснилось, что решением акима города Нур-Султан АО "Астанаэнергосервис" ликвидируется. Это решение сэкономит городу один миллиард тенге в год.
"Именно этого, ликвидации данного посредника, требовали депутаты. Тем самым подтверждена наша позиция о никчемности этого АО, с 1999 года, то есть 20 лет, сидевшего на шее потребителей. А значит, и все выплаты, собиравшиеся с населения за эти годы, были удержаны незаконно и без реальной необходимости", – сказала депутат.
В связи с этим Меруэрт Казбекова просит МНЭ РК провести анализ во всех регионах на предмет наличия подобных компаний, ничего не производящих, но сидящих на шее у населения и в случае выявления таковых ликвидировать их.
"Также просим рассмотреть вопрос о возмещении населению всех выплат, скрытно включавшихся в тарифы, незаконно удержанных с людей и шедших на содержание таких посредников все эти годы", – сказала депутат.