Депутаты встретились с жителями Алматы для разъяснения Послания

За строкой Послания

В рамках разъяснения масштабных инициатив, обозначенных в Послании Президента Касым-Жомарта Токаева «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле», депутаты Курултая Айдос Сарым, Сергей Пономарев и Айжан Скакова провели встречи с населением во всех районах Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Курултая

Фото: пресс-служба Курултая

В ходе встреч подробно обсуждались ключевые вопросы модернизации инфраструктуры, усиления социальной поддержки и повышения качества жизни граждан. Особое внимание было уделено эффективному использованию средств Национального фонда, поэтапному повышению минимальной заработной платы и ускорению строительства социальных объектов.

В Доме социальных услуг депутат Курултая Айдос Сарым встретился с представителями сферы образования и медицины мегаполиса, а также жителями Бостандыкского и Медеуского районов.

– Наша главная задача – донести до населения идеи и поручения Президента, а также собрать мнения, предложения и позиции граждан по обозначенным вопросам. В ходе сегодняшней встречи представители социальной сферы подняли конкретные проблемы, требующие решения на государственном уровне. Все поступившие предложения мы фиксируем для последующей систематизации и детальной проработки, – сказал Айдос Сарым.

Рабочая группа с участием депутата Курултая Сергея Пономарева встретилась с жителями Алмалинского, Ауэзовского и Жетысуского районов. Кроме того, в Доме ученых состоялась встреча с представителями научного сообщества, а в Доме инвестиций – с предпринимателями.

– Как подчеркнул Глава государства, историческая ответственность перед будущими поколениями заключается не только в накоплении средств на их счетах, но и в создании развитой страны, которую мы оставим им в наследство. Кроме того, в республике планируется построить 70 объектов здравоохранения и около 50 объектов образования, спорта и культуры, – сказал он.

Депутат Курултая Айжан Скакова встретилась с жителями Алатауского, Наурызбайского и Турксибского районов, а также с представителями IT-сообщества и молодежью города. Участники встреч поднимали вопросы жилищного строительства и развития инфраструктуры, энергетики, экономии водных ресурсов и поддержки граждан.

Айжан Скакова остановилась на мерах, непосредственно влияющих на повседневную жизнь граждан, в том числе на актуальности развития экологической культуры в Алматы, особенно водосбережения.

– Результаты реформ должна ощутить каждая семья. Государственная поддержка должна доходить до тех, кто действительно в ней нуждается, а экономический рост – сопровождаться созданием новых рабочих мест и увеличением реальных доходов населения. Для Алматы особенно важна водная безопасность. Необходимо рационально использовать питьевую воду и по возможности заменять ее технической там, где это допустимо, – сказала Айжан Скакова.

В общей сложности три группы с участием депутатов Курултая, членов Қазақстан Халық Кеңесі и представителей госорганов провели в Алматы 15 встреч, направленных на разъяснение основных положений Послания. В мероприятиях приняли участие около 2 500 человек.

Все озвученные мнения и предложения приняты во внимание для дальнейшего рассмотрения и проработки.

 

#Алматы #послание #курултай

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