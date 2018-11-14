Депутаты встревожены тем, что вклады ЕНПФ переданы в управление сомнительной компании

Экономика
Лаура Тусупбекова
Фото: informburo.kz
Депутаты Мажилиса встревожены тем, что часть активов ЕНПФ переданы Национальным банком Казахстана внешней управляющей компании с сомнительной репутацией. Об этом в депутатском запросе в ходе пленарного заседания Мажилиса заявил депутат Шакир Хахазов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Поводом для нашего депзапроса послужили многочисленные обращения избирателей, выражающих обеспокоенность за сохранность своих пенсионных отчислений в ЕНПФ. (…) 27 сентября текущего года по заявлению Нацбанка часть активов ЕНПФ передана внешнему управляющему – компании "Авива Инвесторс" по мандату глобальной облигации развивающихся рынков. Остальные активы либо проходят процедуру передачи, либо объявлен тендер на выбор внешнего управляющего. Между тем в открытых зарубежных источниках компания "Авива Инвесторс" характеризуется как неоднократный нарушитель инвестиционного законодательства", – констатировал мажилисмен.

Так, по его информации, в феврале 2015 года управление по финансовому регулированию и надзору Королевства Великобритания, выполняющее функции национального регулятора в обращении ценных бумаг, опубликовало информацию о том, что "Авива Инвесторс" оштрафовано на 7,6 млн фунтов стерлингов за неэффективную систему управления инвестициями и манипуляциями со средствами клиентов, осуществляемого в течение весьма продолжительного времени.

"В результате "Авива Инвесторс" выплатило почти 150 миллионов фунтов стерлингов в виде штрафов и компенсаций за системные сбои, препятствующие правильному управлению конфликтом интересов, которые выражались в том, что трейдеры групп манипулировали сделками, чтобы повысить свои комиссионные за счет клиентов. Информация об этом была опубликована на официальном сайте управления по финансовому регулированию и надзору Королевства Великобритания, в газетах Financial Times, Telegraph. Обращаю внимание, что вся эта информация содержится в открытых источниках", – сказал депутат.

В связи с этим Шакир Хахазов выразил тревогу за сохранность казахстанских пенсионных вкладов.

"Не означает ли это, что наш Национальный банк вновь наступает на те же самые грабли, доверяя деньги казахстанцев партнеру, репутация которого, скажем так, не безупречна. Почему именно Великобритания выбрана в качестве места размещения пенсионных активов? Исторически сложилось так, что суды Великобритании живут за счет конфискованного имущества, штрафов и санкций, налагаемых на ответчиков по проигранному иску. Это их законный хлеб, и размер суммы, размещенной в Великобритании, как показывает практика, играет здесь немаловажную роль для некоторой степени, определяя объективность вынесенного судьей решения", – констатировал депутат.

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