​Депутаты выехали в регионы

Парламентарии проинформируют граждан о своей депутатской деятельности, расскажут о том, как выполняются задачи, определенные Главой государства в Плане нации «100 конкретных шагов». Встречи мажилисменов от всех трех парламентских партий и Ассамблеи народа Казахстана пройдут с 4 по 13 января не только в областных, районных центрах, но и в малых городах, поселках и отдаленных селах. Депутаты встретятся с трудовыми коллективами и общественностью, активами регионов, проведут приемы граждан, а также посетят производственные и социально-культурные объекты.