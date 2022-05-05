Депутаты зарегистрированы

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутатов Парламента вместо выбывших – сенатора от Алматинской области и мажилисмена от АНК.

Под председательством главы ЦИК РК Нурлана Абдирова состоялось заседание Центральной избирательной комиссии, на котором были приняты следующие постановления: о регистрации депутата Сената Парламента от Алматинской области, избранного 22 апреля 2022 года (вместо выбывшего) и о регистрации депутата Мажилиса Парламента, избранного Ассамблеей народа Казахстана 28 апреля 2022 года (вместо выбывшего).

Согласно сообщению ЦИК РК, в соответствии со статьями 12, 45, 46 и 82 Конституционного закона «О выборах в РК» на основании протокола Алматинской областной избирательной комиссии о результатах подсчета голосов и постановления Центральной избирательной комиссии РК от 26 апреля 2022 года (№ 28⁄476) ЦИК постановила зарегистрировать депутатом Сената Парламента РК Жоргенбаева Жанболата Акебаевича.

В соответствии со статьями 12, 45, 46 и 98 Конституционного закона «О выборах в РК» на основании протокола избирательной комиссии города Нур-Султана о результатах подсчета голосов по выборам депутата Мажилиса, избираемого Ассамблеей народа Казахстана вместо выбывшего, и постановления Центральной избирательной комиссии РК от 28 апреля 2022 года (№ 29⁄477) ЦИК РК постановила зарегистрировать депутатом Мажилиса Парламента РК, избранным от АНК, Кузиева Закиржана Пирмухамедовича.

Также в этот день председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров вручил удостоверения и нагрудные знаки зарегистрированным депутатам. В ходе вручения он отметил активную депутатскую деятельность Жанболата Жоргенбаева и Закиржана Кузиева в маслихате Алматинской области.

В завершение Нурлан Абдиров пожелал избранным депутатам успехов и плодотворной работы в высшем представительном органе республики, осуществляющем законодательную власть.