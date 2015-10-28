Деревенька моя, ты – вечная

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Валерий ВЕДЕНКО, Костанайская область
Его названия и границы нередко менялись, пока не «утряслись» три десятилетия назад. Район абсолютно сельский, в отличие от некоторых других, имеющих на своей территории, например, привлекательные месторождения минералов или металлов. Так, самую высокую среднюю зарплату в регионе получают не в Рудном с его гигантским ССГПО и не в областном центре, а в Тарановском районе, где добывается золото.
В Алтынсаринском золотом сияют разве что березняки по осени, как сейчас. И еще: на значительной части своей территории он зеленый не только летом, но и зимой – за счет сосновых боров.
Но природа – тот же лес – является вечной ценностью, которая всегда привлекает человека. Характерно, что аким района Батырбек Ахметов, уроженец сугубо степного Джангельдинского райо­на, попав в Алтынсарино в достаточно зрелом возрасте и достигнув должности начальника райотдела сельского хозяйства, заместителя акима и будучи вновь перенаправлен в Джангельды на должность акима района, через пять лет охотно вернулся сюда. И не скрывает, что полюбил эту лесистую землю не меньше, чем степную родину.
Одним из своих успехов он считает открытие на базе некогда известного среди аграриев санатория «Колос» респуб­ликанского комплекса детского отдыха «Мерей». А сколько в окрестностях было пионерских лагерей, закрывшихся в 90-е и пришедших в запустение. В последние годы многие из них удалось восстановить. А на смену тем, что не выдержали объективных или субъективных испытаний временем, приходят другие объекты отдыха.
Взять хотя бы частный санаторий «Джайляу». Здесь построили залы для серьезных мероприятий – и потянулся деловой люд совмещать учебу и совещания с краткосрочным загородным отдыхом. Почти как в Бурабае. А сейчас еще индивидуальным предпринимателем реализуется проект «Расширение и реконструкция туристической базы «Деревенька в бору». Подготовлен бизнес-план на строительство 11 домов на сумму 106 млн тенге.
Но главная забота акима, конечно же, хлеб.
– В этом году зерновые были посеяны на площади 205 тысяч гектаров, из них пшеницы 185 тысяч гектаров. Урожайность по зерновым и зернобобовым составляет 13,8 центнера с гектара, – итожит Батырбек Мыкансалыкович. – В прошлом году пшеницы было 202,8 тысячи гектаров, урожайность – 13 цент­неров. Ведем постепенную диверсификацию посевов: пшеница уступает по площади другим культурам, в частности масличным, доля которых нынче составила 7,9%, а в 2014 году была 6,5%, в 2013 году – 5%. В результате пшеницы по валу меньше намолачивать не стали, а сборы масличных значительно выросли.
Увеличивается поголовье скота, птицы, их продуктивность. Есть твердый плюс абсолютно по всем этим показателям. При численности населения на 1 октября 14 677 человек произведено за 9 месяцев 10 718 тонн молока и 6 261 тыс. штук яйца. Это по 730 кг молока на душу населения и 427 штук яиц. Совершенно очевидно, есть и себе покушать, и на продажу.
Мясо в сводке приведено в живом весе, поэтому считать не стал, будет приблизительно центнер в убойном весе. В целом валовая продукция сельского хозяйства составляет сейчас 2 млрд 309 млн тенге, что на 147,6 млн тенге больше аналогичного периода прошлого года. Индекс физического объема достиг 107,2%.
Показатели промышленности в райо­не скромнее. На 1 октября текущего года произведено продукции на 1 млрд 790 млн тенге. Индекс физического объе­ма – 100,2%. Собственно, предприятия можно пересчитать на пальцах одной руки, и гигантов индустрии среди них не водится. Как обычно в сельской местности – на первом месте стоит выпечка хлебобулочных изделий для потребностей населения. Есть планы перерабатывать молоко, мясо, даже яйцо, но пока реальнее вывозить их сырьем на переработку в Костанай, расположенный в 40 км по республиканской трассе, и завозить из города широкий ассортимент готовой продукции в свою торговлю.
Вот чего город не может дать, так это целебную артезианскую воду. Уже много лет возле знаменитого санатория «Сосновый бор» добывается не менее знаменитая лечебно-столовая вода под тем же названием. Она поступает и прямиком на лечение пациентов в санатории, и разливается в фирменные бутылки добывающим и торгующим предприятием. Также в селе Щербаково на территории ТОО «Санаторий «Сосновый бор» открыт цех ТОО «MVS» по разливу питьевой столовой воды под торговой маркой ARTEZA.
А теперь – о населении. За год его в районе стало на сто человек меньше, хотя и рождаемость выросла, и смертность уменьшилась. Основной причиной оттока специалисты называют урбанизацию – притяжение городов. Например, в пригородном Костанайском районе население растет, не говоря о самом областном центре. Но и в Алтынсарино я встретил людей, переехавших сюда из Костаная. В райцентре и многих селах за последние годы проведены газ, водопровод – началась совсем другая жизнь, и цены на жилье сразу подскочили. В Алтынсарино дом с удобствами оценивается примерно в 30 тыс. у. е. И если есть возможность заработать такие деньги – чего не жить?
– Самое главное – продукции становится больше, хотя население потихоньку сокращается, – говорит аким Батырбек Ахметов. – А нам еще далеко до тех цифр обеспечения одним сельским жителем десятков горожан, какие достигнуты в развитых странах. Так что работы в этом направлении предстоит – хоть отбавляй.

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