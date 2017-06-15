«Дерево счастья» из тысячи камней

Приподнятое настроение, полученное от его посещения, гости принесли с собой на пресс-конференцию, которая состоялась в медиацентре выставки. Глава делегации министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Усмонзода Усмонали сообщил журналистам, что ему понадобился час времени для того, чтобы обойти только два этажа павильона Казахстана.Увиденное, по словам таджикского министра, впечатляет. Солидарность с его словами выразили и другие члены делегации.– Мне довелось побывать на нескольких международных выставках «ЭКСПО», и, сравнивая, могу заявить: экспозиции павильона «Нур Алем» выше всяческих похвал, – отметил начальник управления зарубежных связей исполнительного аппарата Президента Таджикистана Бобозода Гуломджон. – За прошедшие 25 лет ваша страна сумела достичь немалых высот, став локомотивом, ведущим за собой всю Центральную Азию. Казахстан является нашим важнейшим стратегическим партнером в сфере торгово-экономических отношений.Для участия в международной выставке Таджикистан выбрал тему «Вода для устойчивого развития». Подобный выбор сделан не случайно, учитывая, что по запасам водных ресурсов республика занимает восьмое место в мире и первое – в Центральной Азии. На территории Таджикистана насчитывается 947 рек и 1 300 озер. Его гидроэнергопотенциал в три раза выше текущего потребления энергии в регионе.Таджикистан называют еще «домом ледников». Ведь на него приходится 60% всех ледников Цент­ральной Азии. Более 98% электроэнергии здесь получают на гидроэлектростанциях, макеты которых были представлены на международной выставке в Астане.Изюминкой стенда Таджикистана стало двухметро­вое «Дерево счастья». Его изготовили из лазурита, тигрового глаза, змеевика, оникса, амазонита, гранита, горного хрусталя, халцедона и яшмы по заказу первого руководителя страны специально для показа на Международной выставке «ЭКСПО-2017». На создание «дерева» понадобилось 12 тыс. камней.Не осталась незамеченной посетителями выставки и культурная программа Национального дня Таджикистана, участие в которой приняли известные вокальные и танцевальные коллективы республики.