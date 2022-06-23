Скриншот с видео
Происшествия , Видеогалерея
Дерево упало на женщину во дворе дома в Караганде

В городе Караганде на женщину во дворе дома упало сухое дерево, передает Kazpravda.kz со ссылкой на eKaraganda.

Несчастный случай произошел днем 22 июня. Карагандинка шла по двору дома № 24 по улице Муканова, когда на нее упал огромный ствол сухого дерева. Хорошо, что часть ствола осталась лежать на заборе, иначе женщину могло еще и придавить. 

По словам жильцов, они неоднократно просили акимат поспособствовать тому, чтобы по всему двору спилили сухие деревья, а также наладили освещение придворовой территории и установили новую детскую площадку. Но помощи не получили.

«У нас во дворе дома по улице Муканова, 24 только что произошла трагедия. Сухое дерево упало на женщину, проходящую мимо. Женщина очень долгое время пролежала без сознания, почти до самого приезда скорой помощи. Акимат как будто не видит наш двор, не замечает его. Двор не освещается, сухие ветки, деревья, их очень много… Неоднократно обращались по поводу освещения, по поводу детской площадки. Двор находится в ужасающем виде, но увы... нас не слышат», – утверждают жители этого двора.

Карагандинка находилась без сознания, в чувство ее привела бригада скорой помощи. Ее увезли в медицинское учреждение.

Также упавшее дерево повредило и припаркованную у подъезда машину.

В департаменте полиции Карагандинской области зарегистрировали несчастный случай:

«22 июня около 16:15 часов во дворе дома №24 по улице Муканова высохшее дерево упало на автомашину Mersedes и на голову 48-летней жительницы города. В результате женщина обратилась за медицинской помощью. Транспортное средство получило механические повреждения. Факт зарегистрирован в полиции».

 

Популярное

Все
Брал на дело, потратил на кудалык
Любой вызов может обернуться трагедией: как работают казахстанские герои в погонах
Поразительное мужество проявил невероятно скромный полицейский из Петропавловска
Какие проблемы казахстанского здравоохранения требуют срочного решения
Убившая родную мать актюбинская школьница впервые рассказала подробности преступления
В кумысном промысле душа необходима
По долгу службы и зову сердца
Через тернии – к мечте стать полицейским
Где жить бездомышам?
Лето в «Заколдованном Нур-Султане»
Замглавы горздрава Алматы уволили после скандального видео
Труженик эпохи независимого Казахстана
Наша работа – о госслужащих забота!
«Не дразните собак, не гоняйте кошек…»
Инициативы повышенной важности
Инструменты укрепления единства
Свежий взгляд на рутинную работу
Съедают подчистую
Нас не слышат!
Обитель искусства
45-градусная жара придет в Казахстан
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Токаев высказался о признании ДНР и ЛНР
Почему Жетысу не может спасти Казахстан от сахарного кризиса
Секретные материалы казахстанских недропользователей
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Видео с пьяным полицейским у разбитого авто прокомментировали в ДП Атырауской области
Двое детей утонули в реке в Акмолинской области
Духовная сила Улытау
Тепловоз разрезал пополам женщину в Риддере
"Не перестаем брать деньги у будущих поколений" – сенатор о неэффективном освоении бюджетных средств
Казахстану не нужна поверхностная языковая реформа – политолог
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане
Санкционный рикошет бьет по казахстанским компаниям
Содержимым капсул с витамином омега-3 пугают казахстанцев в соцсетях
Как выращивают "королевских" креветок в казахстанской степи
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан

Читайте также

Общество , Видеогалерея
Как молодежь заманивают в наркобизнес – откровения закладчи…
Происшествия
Проткнул ладонь пикой на воротах ребенок в Кызылорде
Происшествия
Убившая родную мать актюбинская школьница впервые рассказал…
Происшествия
Напал на полицейских с перцовым баллончиком житель Алматинс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]