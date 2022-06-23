Дерево упало на женщину во дворе дома в Караганде

В городе Караганде на женщину во дворе дома упало сухое дерево, передает Kazpravda.kz со ссылкой на eKaraganda.

Несчастный случай произошел днем 22 июня. Карагандинка шла по двору дома № 24 по улице Муканова, когда на нее упал огромный ствол сухого дерева. Хорошо, что часть ствола осталась лежать на заборе, иначе женщину могло еще и придавить.

По словам жильцов, они неоднократно просили акимат поспособствовать тому, чтобы по всему двору спилили сухие деревья, а также наладили освещение придворовой территории и установили новую детскую площадку. Но помощи не получили.

«У нас во дворе дома по улице Муканова, 24 только что произошла трагедия. Сухое дерево упало на женщину, проходящую мимо. Женщина очень долгое время пролежала без сознания, почти до самого приезда скорой помощи. Акимат как будто не видит наш двор, не замечает его. Двор не освещается, сухие ветки, деревья, их очень много… Неоднократно обращались по поводу освещения, по поводу детской площадки. Двор находится в ужасающем виде, но увы... нас не слышат», – утверждают жители этого двора.

Карагандинка находилась без сознания, в чувство ее привела бригада скорой помощи. Ее увезли в медицинское учреждение.

Также упавшее дерево повредило и припаркованную у подъезда машину.

В департаменте полиции Карагандинской области зарегистрировали несчастный случай:

«22 июня около 16:15 часов во дворе дома №24 по улице Муканова высохшее дерево упало на автомашину Mersedes и на голову 48-летней жительницы города. В результате женщина обратилась за медицинской помощью. Транспортное средство получило механические повреждения. Факт зарегистрирован в полиции».