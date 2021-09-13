​Деревья просят воды

Старожилы помнят, что в прежние годы все лето в городских арыках журчала вода. Она не только смягчала полуденный зной, но и обеспечивала постоянный полив деревьев, посаженных вдоль улиц. Из арыков же горожане брали воду для дворовых палисадников и клумб. Сегодня, к сожалению, многие уже забыли, что когда-то такое было...

Прошлым летом жители региона жаловались, что в областном центре из-за отсутствия должного полива гибнут деревья и кустарники, а должностные лица и коммунальные службы, к сожалению, тянут с решением этого вопроса. И, откровенно говоря, с того момента мало что изменилось. Зеленые насаждения продолжают сохнуть. Причем повсеместно. К примеру, в городе это касается как отдаленных его уголков, так и центральной части. Взять хотя бы посадки в новых микрорайонах, на Арбате или Аллее депутатов, разбитой совсем недавно.

От безысходности отдельные граждане пытаются действовать по принципу «хочешь изменить мир – начни с себя» и своими силами поливают деревья в шаговой доступности, набирая воду из колонки или из-под крана.

Известному жамбылскому блогеру Жанне Папиной, как и некоторым другим горожанам, небезразлична судьба саженцев около дома, поэтому она старается ухаживать за ними как может. Женщина возмущена, почему в дни, когда специальные организации не поливают газоны, насаж-дения гибнут, а арыки сухие, люди, носящие ведрами воду из колонки, воспринимаются окружающими как странные и ненормальные…

Жительница Тараза Сауле Сейдахметова постоянно ухаживает за дворовым палисадником. Воду носит из собственной квартиры. По ее словам, мало того, что никто не изъявляет желание помочь, так еще и находятся те, кто норовит сломать ветки или пройти по грядке. После такого просто руки опускаются, признается пенсионерка.

В свою очередь власти не могут запустить арычную воду, поскольку за долгие годы бездействия самотечные канавы успели засориться. Кто же в этом виноват? Ответ очевиден: зачастую сами горожане, поленившиеся донести мусор до контейнера.

Сегодня многие придорожные канавы забиты пустыми пластиковыми бутылками, полиэтиленовыми пакетами, бумажными обертками и прочими бытовыми отходами. Помнится, как-то на глазах у многих продавщица арбузов, недоев сладкий ломоть, бросила полосатую корку в ближайший арык. На замечание в свой адрес отреагировала крайне агрессивно и выдала нецензурную брань в адрес пристыдивших ее людей.

Хотя очистка арыков местными коммунальными службами уже начата, работы предстоит еще много. Тем более что «стараниями» некоторых предпринимателей кое-где арыки сегодня незаконно перекрыты бетонными перегородками или металлическими заслонками, из-за чего вода не поступает к другим участкам арычной сети. Встречаются и владельцы коммерческих структур, умудрившиеся забетонировать территорию вплоть до стволов деревьев, тем самым лишая их возможности полива. К примеру, так додумались сделать в микрорайоне «Мынбулак».

Справедливости ради следует сказать, что работа местными исполнительными органами с бизнесменами проводилась, но, к сожалению, во многом воз и ныне там.

– Протяженность ирригационных систем Тараза составляет 1 398 километров, их очистка от мусора и ила в вегетационный период проводится регулярно, – сообщил начальник городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зият Турсынулы. – По итогам проведенных восстановительных работ арычной сети удалось частично обеспечить поливной водой 3-й, 4-й, 6-й, 7-й, 9-й и 10-й округа. В настоящее время подача поливной воды по арычным системам производится со стороны канала Туйте. Для обеспечения поливной водой города на каналах по проспекту Абая, улицам Крупской, Ашимбаева, Тауке-хана, третьему переулку Абая, а также на пересечении улиц Лукманова и Акылбекова установлены шлюзы.

При въезде в город есть 5 одинарных шлюзов. Кроме того, для увеличения площади полива дополнительно были установлены 160 арычных шлюзов по ряду улиц, в том числе по Казыбек-би, Айтиева, Айтеке-би, Желтоксан, Койгельды, Сулейменова, Кошек-батыра, Байзак-батыра, Ниеткалиева и другим.

На сегодня благодаря установке распределительных шлюзов стало возможным повысить уровень воды в каналах, в результате чего поливной водой были обеспечены жилые дома по улице Сатпаева, в районах Химпоселка, Телецентра и Тонкуруша. Надо сказать, что два последних прежде не получали арычную воду.

– Вопросы по озеленению города и уходу за насаждениями не сходят с повестки дня коммунальной службы «Жасыл Ел-Тараз». Каждый день ранним утром с базы предприятия по запланированным маршрутам на полив выезжают 11 автомашин марки «КамАЗ» с 12 кубометрами воды каждая, а также семь ЗиЛов объемом 5 кубометров, совершающих по 6–7 рейсов. Однако из-за жары места полива подсыхают в течение часа-двух. Следует отметить, что на территории сданных в эксплуатацию объектов в рамках проекта «Таразға тарту» ощущается недостаток оросительных систем. В связи с этим уход за скверами и аллеями также возложен на ТОО «Жасыл Ел-Тараз», – сообщил руководитель городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

В акимате города заверили, что благодаря разработанной трехгодичной программе восстановления арычной сети вскоре 11 округов Тараза будут обеспечены поливной водой на 100%. Также будут восстановлены арычные шлюзы, которые обеспечат регулярный полив во всех 14 мик­рорайонах, 8 жилых массивах и более 46 тыс. частных домов. Восстановление работы каналов обеспечит поливной водой весь город и прилегающие районы области. Остается только ждать и надеяться, что так и будет.

Между тем на одном из совещаний по развитию Тараза аким области Бердибек Сапарбаев возмутился, что на реконструкцию ирригационной системы выделяются немалые средства, но результата до сих пор не видно. Тем временем в социальных сетях каждый день появляются нелестные комментарии в адрес местного исполнительного органа. Горожане устали говорить о том, что зеленым насаждениям нужен должный уход.

– На территории комплекса «Тектурмас» рядом с монументом «Қазақ халқына мың алғыс» деревья засыхают. Я сам лично поехал и проверил. Зачем надо было сажать их, если никто не собирался за ними ухаживать? – задал вопрос аким области, обращаясь к ответственным лицам.

– В последнее время принято проводить целые экологичес­кие акции. Но спустя какое-то время город снова остается ни с чем. Тратятся огромные деньги, а результата нет. Почему? Не секрет, что проблема кроется в том, что сегодня сажают деревья, но затем не следят за ними. На мой взгляд, тогда нужно сделать акцент на видах деревьев. Если нет возможности ухаживать за саженцами, то зачем выбирать такие сорта, которые плохо принимаются и нуждаются в постоянном внимании? Можно ведь посадить и другие, менее капризные породы. Взять хотя бы канадские клены. Они неприхотливы, дают большую тень, не требуют особого ухода. На мой взгляд, они идеально подходят для наших условий, – считает таразский предприниматель Валерий Основин.

В свою очередь член ОО «Союз художников Тараз Казахстан» Владимир Худяков предлагает посадить урюковые деревья. Эти сорта также не требуют постоянного ухода. Известно, что за счет глубокой корневой системы они устойчивы к засухе и идеально подходят для регионов с жарким климатом и минимальным количеством осадков.

– Почему бы не посадить урюковую рощу? Помимо того, что это решение вопроса озеленения территорий, так еще и можно соз­дать свой бренд подобно японскому. Многие едут посмотреть на цветение сакуры. Но наш урюк цветет не менее красиво. Представьте себе целый сад! Это же будет изумительное по красоте зрелище для любителей экотуризма! Кроме того, мы получим дешевые фрукты для местного населения.