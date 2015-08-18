Деревья в Актау просят воды

Жители 5-го микрорайона города Актау просят полить высыхающие деревья, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на tumba.kz
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Как сообщается, для того, чтобы привлечь внимание властей и коммунальных служб, актаусцы решили вывесить на деревьях таблички с мольбой о помощи от самих деревьев "Ну… полейте меня!".
"Деревья вдоль дороги напротив детского парка развлечений полили всего один раз. Я каждое утро и каждый вечер хожу на море и вижу, как постепенно засыхают деревья. Что говорить о деревьях и кустах внутри микрорайонов? Они все такие неухоженные, все заросли бурьяном", – говорит жительница 5-го микрорайона Людмила Иванченко.
По словам местных сторожил, раньше это был один из самых зеленых районов города. Сейчас он превращается в степь.
"Может, хоть кто-то из наших чиновников обратит внимание на эту проблему. Вроде обещали, что теперь будет поливать деревьях КСК. Но наш КСК не спешит это делать", – жалуются люди.