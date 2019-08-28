Спорт

Деревянченко обратился к казахстанцам перед титульным боем с Головкиным

Украинский боксер Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) в Instagram обратился к казахстанским болельщикам перед боем за вакантный пояс чемпиона мира в среднем весе по версии IBF с Геннадием Головкиным (39-1-1, 35 КО), передает Sports.kz.

"Хочу поблагодарить всех казахов, которые помнят мои бои за "Астана Арланс" и пишут мне хорошие слова в социальных сетях. Я тоже вспоминаю это время, как по-настоящему хорошее время. Спасибо!" – написал Деревянченко на своей странице в Instagram.

С 2012 по 2014 год Сергей Деревянченко выступал за казахстанский клуб "Астана Арланс" во Всемирной серии бокса (WSB), после чего начал профессиональную карьеру. Бой Деревянченко с Головкиным состоится 5 октября в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden. 

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