Деревянных дел мастер

На вернисаже в художественной галерее им. С. Айтбаева со словами поздравлений и пожеланиями творческих успехов выступили руководитель областного управления культуры и спорта Мира Казбекова, член Союза художников РК Жанибек Маханбетов.

Выставка «Қолөнерден өнер­кәсіпке», где представлено порядка сорока произведений, имеет большой успех у населения, ведь Пахриддин Садыков – известный в Приаралье ремесленник, автор множества изделий в зверином стиле, красивейших музыкальных инструментов, национальных предметов быта, сувениров. Его работы есть в фондах музеев Казахстана и в частных коллекциях.

Родился Пахриддин Садыков в 1967 году в Жанакорганском районе области. После окончания в 1982 году средней школы учился в профтехучилище № 17. С 1990-х годов умелец-самоучка начал представлять свои работы на областных, республиканских и международных конкурсах традиционных ремесел, где его отмечали за оригинальность и высокое мастерство.

Вырезает и выжигает по дереву Пахриддин Садыков с детства. Можно сказать, что талант в нем заложен на генетическом уровне: в его родословной есть признанные мастера работы с деревом и природными материалами.

– Я счастлив, что занимаюсь древним ремеслом, – говорит Пахриддин Садыков. – Изделия из дерева в быту казахов применяются уже много веков, а творения целого ряда ремесленников нашего края поистине удивительны, несказанно красивы. Горжусь, что тоже вношу свою лепту в сохранение и развитие ремесла.