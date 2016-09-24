​Дерзайте, рестораторы!

Около 20 ресторанов к тому же в международных павильо­нах откроют страны – участницы мероприятия. Поскольку на выставке ожидается более 5 млн посетителей, в том числе иностранных гостей, им будет предложено большое разнооб­разие кухонь мира. И разумеется, каждый сможет отведать блюда кухонь разных национальностей, проживающих на территории Казахстана.

– Учитывая, что выставку посетят люди разных социальных групп, кафе и рестораны будут рассчитаны на разные «кошельки»: от кафе, баров, кофеен до ресторанов премиум-класса, – отметил начальник депар­тамента коммерциализации АО «НК «Астана ЭКСПО­-2017» Даулет Еркимбаев.

Он также проинформировал, что в октябре текущего года национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» объявит открытый конкурс по отбору операторов общепита на территории выставочного комплекса на время проведения ЭКСПО-2017.

С условиями состязания можно будет ознакомиться в ближайшее время на официальном сайте национальной компании в разделе «Конкурсы». Итоги подведет конкурс­ная комиссия, состоящая из представителей организаторов ЭКСПО-2017.

Основными критериями отбора будут опыт, качество обслуживания, ценовая политика оператора. Ставки аренд­ной платы для ресторанов и кафе будут на уровне среднегородских.

Ожидается высокая посе­щаемость пунктов общественного питания: в день она в среднем составит 55 человек. Поэтому для бизнесменов это хороший стимул к работе.

К участию в конкурсе привлекаются как казахстанские, так и зарубежные рестораны. Возможно, благодаря выставке некоторые ведущие иностранные сети системы общественного питания пожелают зайти на территорию нашей страны.

– Объявленный конкурс открывает возможность всем представителям малого и среднего бизнеса, работающим в сфере общепита, не только заработать, но и получить большой опыт участия­ в таком меж­дународ­ном мегапроекте, как «Астана ЭКСПО-2017», – резюмировал Д. Еркимбаев.