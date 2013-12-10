Дерзайте, ровесники!

Для этого надо много и упорно работать, ответственно относясь к порученному делу. Для меня сейчас нет ничего важнее, чем учеба. На днях стали известны итоги ежегодного конкурса среди вузов РК «Студент года-2013», организуемого Альянсом студентов Казахстана при поддержке Министерства образования и науки РК. В ходе жесткого отбора среди 154 студентов вузов страны были определены 10 самых лучших студентов по номинациям. Я показала самый высокий результат по республике по GPA баллу (4.00). Эта победа очень важна. И не только потому, что после знака «Алтын белгі» у меня пока не было столь высоких достижений, но еще и потому, что стала весомым вкладом в празднование 70-летнего юбилея Южно-Казахстанского государственного университета им. М. Ауэзова.

Гульнара ОРАЗАЛИЕВА, студентка Южно-Казахстанского государственного университета им. М. Ауэзова