Свежий выпуск Дерзайте, у вас все получится Айгуль ТУРЫСБЕКОВА, Алматы

Поворотным моментом в жизни нашего героя-юриста и кандидата в мастера спорта по шахматам стал 2011 год. На очередных соревнованиях по игре тогызкумалак, ставшей ее настоящим увлечением, она встретила своего будущего бизнес-партнера. Именно он поделился с ней своей идеей о производстве деталей для этой древней национальной игры, которая стремительно завоевывает популярность не только в нашей стране, но и за ее пределами.

В 2013 году Назира вместе со своим напарником выиграла грант в «DAMU» в размере 3 млн. тенге на развитие инновационного бизнеса. Их заветная цель начала воплощаться в жизнь. На эти средства было закуплено оборудование – термопласт-автомат, который отливает пластмассовые изделия для этой игры. Отныне они изготавливаются по стандарту и обязательны в использовании на всех соревнованиях по этой игре в Казахстане.

Назира уверена, что нашла дело всей своей жизни.

– Тогызкумалак – не просто спортивная, но и интересная интеллектуальная игра, которая осталась нам от наших предков. В ней столько правил!.. Игра даже труднее, чем шахматы, потому в ней надо постоянно считать, – с воодушевлением поясняет предприниматель. – Можно сказать, что мы живем своим делом 24 часа в сутки. Я на себе испытала, что у нас в стране реально поддерживается предпринимательство. Даже среди моих родственников и знакомых было немало сомнений. «Кто тебе даст кредит!? Это дают только по знакомству», – уверяли они. Я доказала, что это не так...

По словам Назиры, она последовательно прошла все этапы – зарегистрировала ИП, освоила программу «Бизнес-советник», защитила бизнес-проект, получила сертификат на 3 млн. тенге. Поэтому, исходя из собственного опыта, она советует всем начинающим предпринимателям обращаться за консультациями к специалистам фонда, где ей помогли совершенно бесплатно создать web-сайт. Получая сейчас сертификат образовательного проекта «Обучение топ-менеджмента малого и среднего бизнеса», прошедшего на базе Высшей школы бизнеса в Назарбаев Университете, она уверена, что это не последние ее образовательные курсы.



