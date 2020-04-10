​Держать дистанцию

ТВ, мессенджер, бумага



Восточный Казахстан – единственный регион, где больше 200 сел до сих пор не имеют Интернета или он очень медленный. В школу в таких населенных пунктах ходили около 20 тыс. ребятишек. Как они сейчас будут учиться?

В областном управлении образования пояснили: такие ученики будут сидеть на 10-минутных уроках, транслируемых респуб­ликанскими телеканалами «Ел арна» и «Балапан». В целом, по заверению управления, у 90% школьников есть возможность учиться дистанционно с помощью платформ Kundelik.kz, Bilimland.kz и Daryn.online.kz. Семьям, где нет компьютеров, школы передали во временное пользование больше 10 тыс. планшетов и ноутбуков. Еще для 5,6 тыс. семей приобрели роутеры с SIM-картой для подключения к Сети.

– У нас 170 учеников, все перешли на дистанционное обучение, – рассказала Амина Джумагулова, директор школы в отдаленном селе Урыль Катон-Карагайского района. – Помимо уроков по телеканалам, учителя-предметники организовали дистанционные занятия. Собрали адреса электронной почты и еще создали для каждого класса группы в WhatsApp. Если у детей дома есть Интернет, им скидывают задания по электронной почте. Остальным – через мессенджер. Учителя на связи на протяжении всего дня. Мы провели большую разъяснительную работу среди детей и родителей, поэтому у них нормальный настрой. Все включились в занятия.

Примечательно, что для отдаленных сел, не ведающих благ Интернета, в управлении образования приготовили дополнительные пособия, тетради, книги. Их хотели срочно отправить в районы, но… Усть-Каменогорск закрыт блокпостами. Из города не выпускают даже почтовые машины с учебниками.

– Мне заранее скинули SMS с расписанием уроков, – рассказал Саша Бегов, шестиклассник из села Черемшанка Глубоковского района. – В первый день я пробовал пользоваться Kundelik, но система не работала. Не только у меня, у всех. Поэтому нам скинули снимки с заданиями в WhatsApp. Я их делаю и отправляю учителям на проверку. Мне нравится, что я учусь дома. Но есть и минусы – разбираться в темах сложнее. Все-таки когда объясняет учитель, понять новое проще. И еще домашки стало больше, весь день уходит на то, чтобы ее выполнить.

В региональном управлении образования подчеркнули, что для решения возникающих проб­лем создан проектный офис. Его специалисты ежедневно оказывают методическую и техническую поддержку. По региону действуют 20 сall-центров. «Все 648 полнокомплектных школ Восточного Казахстана перешли на дистанционный формат обучения», – заявили в управлении.

Паника прошла

У преподавателей в запасе был почти месяц, чтобы подготовиться к переходу на дистанционку. Как рассказала Гуляим Рахметова, учитель иностранного языка усть-каменогорской школы, для каждого класса, на каждый урок она разработала своего рода «дорожную карту» с максимально доступными инструкциями. Ее подопечные – младшеклассники, поэтому свои «путеводители» она делала с расчетом как на детей, так и на родителей. Начиная с того, на какой странице открыть учебник, и заканчивая тем, по какой ссылке найти дополнительную информацию. Заранее были собраны базы электронных адресов, созданы группы в мессенджере. Заранее учителя договорились, что первый день – адаптационный, дети и родители должны понять, как зайти на платформу Kundelik, как открыть задание, сделать его и отправить на проверку... Тем не менее, по словам педагога, первый день в новом формате стал сущим кошмаром.

– Мы предполагали, что могут быть трудности с платформой, потому что даже в обычном режиме она давала сбои, – рассказала учитель. – Потому я все дублировала в мессенджере. Но у многих и WhatsApp завис. Стала отправлять и на почту. Первый учебный день был днем бесконечного потока сообщений. Кто-то слал воп­росы по техническим моментам, кто-то уже выполнил задание и отправил его на проверку. Когда мы инструктировали, подчеркивали, что первые задания не обязательны для проверки, делаются они по желанию. В итоге прислали все. Я понимала, что родители ждут ответной реакции, поэтому всем отписывалась, всем давала комментарии. Как села за компьютер в 8 утра, так встала только в полночь.

Некоторые дети, по словам педагога, пробивались на платформу, оттуда скачивали и туда загружали. Кто-то работал через мессенджер, кто-то пользовался электронной почтой. Многие ученики и родители, не получив моментального ответа от учителя, принялись дублировать на все сервисы подряд…

Разгрести этот хаос учителю помогла придумка – что-то вроде старого доброго классного журнала. На каждую группу она составила таблицы с именами учеников и стала отмечать: кто и как выполнил задание, через какой сервис ребенок работал. Через неделю появится более или менее общая картина, а значит, возможность выработать какую-то систему.

– Сейчас наши педагоги в профессиональном чате обсуждают, как снизить нагрузку на детей, – поделилась учитель. – Все привыкли к 45-минутному уроку, причем такому, чтобы ни одна минутка не пропала. А дистанционка – это совсем другой формат. Нет такого, чтобы ребенок по звонку сел, идеально отработал 45 минут и взялся за следующий предмет. Ему нужно с компьютером поладить, скачать задания, увидеть их, сделать, загрузить ответы. При этом в квартире или в доме миллион отвлекающих факторов. Моя коллега, учитель химии, у которой сын второклассник, после первых двух дней сказала: «Я в шоке от такого количества заданий». Первое, что она сделала, пересмотрела все свои поурочные планы, которые ранее составила. Я тоже пришла к выводу, что задания нужно менять. Сейчас на самом деле всем непросто – и детям, и родителям, и педагогам.

Второй-третий дни обучения по дистанционной системе в Восточном Казахстане прошли куда спокойнее. Меньше стало панических сообщений от родителей, дети быстро приспособились. Многие учителя, по словам Гуляим Рахметовой, задумались о новых методиках, стали искать сайты, предлагающие обучающие игры, познавательные тексты и видео.

– Ситуация сложная, но есть любопытный эффект, – заключила педагог. – Не секрет, что в каж­дом классе были дети, которые учились шаляй-валяй, ленились. А сейчас я почти от всех слышу: хочу в школу!