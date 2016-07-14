​Держать руку на пульсе

Свежий выпуск
Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область

В ходе поездки мажилисмен посетил индустриальную зону, которая постепенно наполняется цехами и заводами. Одно из предприятий промышленной площадки – ТОО «UKO-S Star» специализируется на выпуске металлических бочек. Это тара особой прочности, предназначенная для транспортировки опас­ных грузов. Компания начала свою деятельность 3 года назад. На тот момент на предприятии трудились 10 человек и выпускали до 100 готовых изделий в день. Когда спрос на продукцию, предназначенную для предприятий, перерабатывающих уран, заметно увеличился, учредители вместо цеха решили открыть завод. Изначально построить его планировали в областном центре, но руководство района предложило в качестве варианта индустриальную зону, в которой все коммуникации построены за счет государства, и на прокладку электролиний, водопровода, дорог не надо тратить ни время, ни деньги.

ТОО «UKO-S Star» под строительство завода выделили 3 га земли. В реализации бизнес-проекта помог «Даму». Для получения кредита в банках второго уровня учредителям предприятия по выпуску металлических бочек не хватало залогового имущества. И тогда фонд выдал гарантию банку. В результате компания получила кредит в размере 30 млн тенге. Еще одной мерой государственной поддержки стало субсидирование процентов по кредиту: 7% кредита оплачивает завод, а вторую половину через фонд «Даму» берет на себя государство. Сегодня на заводе работают 44 человека.

Б. Жылкышиеву показали строительство нового корпуса, в котором расположится еще одно предприятие компании. Проект оценивается в 337 млн тенге инвестиций. Работу здесь получат еще 25 человек. Мажилисмен отметил, что будущее нашей экономики как раз за такими небольшими производствами, которые ориентированы на конкретного потребителя и не испытывают проблем со сбытом готовой продукции.

В ходе поездки по району Б. Жылкышиев познакомился с ходом строительства 50 жилых домов, возведение которых ведется в микрорайоне «Наурыз». Параллельно с решением жилищного вопроса местная власть строит детский сад, рассчитанный на 280 мест. Сдача объекта в эксплуатацию ожидается в ближайшее время.

Одобрение со стороны депутата получило и то, как в районе решают вопрос занятости людей с ограниченными возможностями. Специально для них в Сузаке недавно открыт швейный цех, в который трудоустроили полтора десятка инвалидов. В поле зрения мажилисмена оказались и проблемы здравоохранения. Он встретился с работниками районной центральной больницы, выслушал их пожелания. Ряд вопросов, требующих решения, был озвучен и в ходе встречи Б. Жылкышиева с депутатами районного маслихата, которым он рекомендовал держать руку на пульсе, взяв под свой контроль реализацию государственных программ, направленных на кардинальное улучшение жизни в сельской глубинке. 

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