​Держать руку на пульсе

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Карима КАНИТАЕВА, академический доцент кафедры географии, экологии и туризма Кокшетауского госуниверситета им. Ш. Уалиханова, делегат первого съезда женщин Казахстана

У каждого гражданина, живущего интересами своей страны, этот глубокий материал вызывает огромное уважение и особенно у молодых людей, ставящих перед собой амбициозные планы и цели, постоянно держащих руку на пульсе времени. В этой статье Президент разъясняет перспективу развития Казахстана на предстоящий период, и этот четко выверенный курс должен каждого из нас настроить на оптимистические мысли и конкретные действия во благо процветания своей страны.

Глава государства обращает особое внимание на максимальное развитие системы образования. В частности на то, что техническое и профессиональное образование должно стать одним из основных направлений инвестиционной политики, и для этого необходимо создать центры по подготовке кадров совместно с Германией, Канадой, Австралией и Сингапуром.

В нашей республике, на мой взгляд, образование сегодня развивается на должном уровне. Примеров успешного взаимодействия с зарубежными партнерами можно привести немало. В частности, в нашем университете многие студенты имели возможность продолжить учебу в различных зарубежных странах по международным программам «Болашак», «Темпус», Erasmus Plus, DAAD и другим.

Отрадно и то, что мы, преподаватели, через каждые пять лет повышаем квалификацию не только в РИПК «Өрлеу», но и за рубежом. Недавно мне и моей коллеге – старшему преподавателю кафедры «Истории Казах­стана» – А. Шукеевой выпала честь оказаться в группе ученых РК на курсах повышения квалификации в Португалии. С удовлетворением хочу отметить, что все научные проекты, разработанные по лекциям с умелым использованием инновационных технологий нашей группой, вызвали большой интерес у иностранцев. А что касается лично меня, то вот так, благодаря политике Президента сбылась моя мечта увидеть Атлантический океан! Но тем не менее как географ, я не перестаю восхищаться удивительной природой своей родной страны, моего родного края! Хочется выразить уверенность в том, что новая казахстанская мечта, с которой все мы вступили в 25-й год независимости родной республики, тоже сбудется, и Казахстан войдет в число 30 самых развитых государств мира!

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