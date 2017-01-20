​Держать руку на пульсе

– Алматинский гарнизон полиции насчитывает 6 тыс. сотрудников, примерно 80% этого штата представляют местную полицейскую службу. Они работают в дорожно-патрульной службе, участковыми инспекторами, представляют ювенальную полицию, то есть это та категория сотрудников органов внутренних дел, которая вплотную работает с населением. В период проведения масштабных международных соревнований именно они будут представлять лицо казахстанской полиции, создавать ее имидж в глазах международной общественности.

В нашей практике были вопи­ющие факты, когда сотрудники нарушали этические нормы, на них мы реагировали своевременно. В отношении таких полицейских были приняты довольно жесткие меры наказания.

– Вероятно, к проведению столь значимого международного спортивного события вы готовились давно?

– Да, сотрудники правоохранительных органов интенсивно работали в этом направлении в течение года. Проанализирован расчет сил и средств, задействованных в обеспечении общественного порядка и дорожной безопасности, мы работали на прямой связи с дирекцией по подготовке и проведению Универсиады-2017, создали оперативный штаб. В эти дни в городе проходит оперативное профилактическое мероприятие «Правопорядок» – в целях оздоровления криминогенной обстановки, профилактики правонарушений, а также выявления на ранней стадии лиц, склонных к совершению преступлений. Мероприятие продлится до 25 января, и в нем задействованы коллеги из ДВД Алматинской области, а конкретно пяти приграничных районов – Карасайского, Талгарского, Илийского, Енбекшиказахского, Жамбылского, напрямую граничащих с мегаполисом. Мы наладили обратную связь с гражданами, и они могут в любое время суток по телефонам доверия, на интернет-ресурсы сигнализировать о каких- либо правонарушениях и незаконных действиях. Весь личный состав ДВД города готов на достойном уровне провести этот праздник спорта и молодости. Самая главная задача – обеспечить правопорядок и дорожную безопасность.

– Насколько полицейские освоили английский язык, чтобы общаться с представителями разных стран?

– Мы понимаем, что гостям Универсиады будет интересно поближе познакомиться с городом и его достопримечательностями. Действительно, чтобы быть гостеприимными хозяевами, надо уметь общаться с гостями. В течение 2016 года все сотрудники полиции, которые будут задействованы на этом мероприятии, прошли обучающий цикл по освоению базовых знаний английского языка. Курсы вели лучшие преподаватели алматинских вузов, все сотрудники были распределены в группы для начинающих и продолжающих. Отрадно, что среди действующих сотрудников полиции много тех, кто достаточно хорошо владеет английским языком. Именно сотрудники наружной службы полиции – участковые, ДПС – прошли интенсивные курсы по английскому языку. Думаю, что наши сотрудники смогут ответить на элементарные вопросы и оказать необходимую помощь гостям города.

– Не секрет, что наши полицейские выглядят не всегда идеально. Была ли проведена какая-то работа по улучшению внешнего вида, выправки. Как отрабатывался этот момент?

– В 2011 году прошла масштабная внеплановая аттестация сотрудников органов внутренних дел. По итогам большая часть сотрудников, не соответству­ющих требованиям, в том числе и физическим, была исключена из наших рядов. В 2014 году состоялась аналогичная аттестация. В системе боевой и служебной подготовки предусмотрен цикл занятий. В ДВД Алматы функционирует специальное подразделение – управление специальной подготовки. Все сотрудники три раза в неделю занимаются спортом, стрельбой из табельного оружия. Существуют занятия по спецподготовке на знание всех нововведений в законодательстве.

Могу сказать, что сегодня в рядах алматинской полиции служат статные, подтянутые, физически развитые и профессиональные сотрудники. На передовом рубеже однозначно служат именно такие.

– Как достичь эффекта ненавязчивости, когда полицейские должны быть везде, но вместе с тем незаметно нести свою службу?

– Наша главная задача состоит в том, чтобы держать руку на пульсе событий, вести мониторинг и анализировать ситуацию. Это требование касается каждого сотрудника полиции, который должен четко понимать свои задачи на вверенном ему участке и знать, какие меры принимать в самых разных ситуациях. Мы должны быть гостеприимными хозяевами, но и не забывать о мерах безопасности. Уверен, что личный состав ДВД города достойно справится со своими задачами, и гостям будет безопасно и комфортно в нашем городе. Мы прекрасно понимаем ответственность, которая возложена на нас, и мы готовы обеспечить безопасность соревнований на самом высоком уровне.